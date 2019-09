Tecnología Más de 15.000 edificios de Córdoba tendrán que adaptar sus antenas para seguir viendo la TDT La próxima semana comienza un proceso de adaptación que sólo afectará a comunidades grandes y medianas

Este mes de septiembre comienza el cambio de frecuencias de televisión digital terrestre (TDT) en la práctica totalidad de los municipios de la provincia de Córdoba, entre los que se incluye la capital. En 73 localidades lo hará el próximo miércoles 18 y en los 3 restantes el día 30.

El subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Economía y Empresa, Antonio Fernández-Paniagua, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Jesús Lucrecio Fernández, han presentado en Sevilla las actuaciones previstas en relación con la liberación de frecuencias del Segundo Dividendo Digital en la comunidad autónoma de Andalucía.

El proceso del Segundo Dividendo Digital no implicará la aparición ni desaparición de canales de televisión, que simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, mientras que en los que sea preciso hacerlo la ciudadanía no tendrá que asumir ningún coste, ya que podrá solicitar las ayudas previstas por el Gobierno.

Durante el cambio de frecuencias de TDT, con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto para la ciudadanía, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua (simulcast) antes de proceder al apagado de esta última. Esta emisión simultánea tendrá una duración de entre cuatro y seis meses en la mayor parte de los municipios y de tres meses en alguno de ellos.

Datos de la provincia

En total, en la provincia de Córdoba, 15.165 edificios, en los que residen 351.414 personas, tendrán que adaptar sus instalaciones durante el proceso del Segundo Dividendo Digital.

A partir del 18 y 30 de septiembre se iniciará la emisión en simultáneo en las frecuencias nueva y antigua en 76 municipios de la provincia que reciben la señal de televisión de tres áreas geográficas diferentes. En ellos, migrarán entre una y cinco frecuencias, lo que afectará a distintos canales de televisión. Por ello, las comunidades de propietarios de los edificios donde se tengan que realizar adaptaciones deberán, durante los próximos meses, realizar los cambios en sus sistemas de recepción de TDT para visualizar los canales en las nuevas frecuencias.

Durante el primer trimestre de 2020 se producirá el cambio de frecuencias en el municipio cordobés de Villa del Río, incluido en el área geográfica de Jaén. De este modo se completará el proceso del Segundo Dividendo Digital en la provincia de Córdoba.

Fernández-Paniagua ha explicado que «el cambio de frecuencias no afectará por igual a todos los edificios. En concreto, deberán realizar adaptaciones los edificios comunitarios de tamaño mediano o grande que estén equipados con sistemas monocanales o centralitas programables. Las viviendas individuales no necesitarán hacer esta adaptación».

Los ciudadanos podrán consultar todas sus dudas en la página web http://www.televisiondigital.es/ y en los teléfonos 901 201 004 y 910 889 879.