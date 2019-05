PASARON POR ALLÍ El Marrubial: Un mercado difícil para Izquierda Unida Pedro García y Amparo Pernichi visitaron, sin pena ni gloria, el mercado de la Plaza de la Mosca

Fernando López @fernanlopez10 Córdoba Actualizado: 12/05/2019 09:28h

Después de suspender un acto en Fátima el viernes por la tarde debido al fallecimiento del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, la comitiva de Izquierda Unida continuósus actos en la mañana del sábado en el mercado de abastos del Marrubial, en la conocida como Plaza de la Mosca. Tras una comparecencia ante los medios de comunicación presentes, una rápida entrega de flayers en el mercado y un posterior paseo por la zona de la Viñuela, fueron los actos que marcaron la agenda del actual teniente de Alcalde de la ciudad.

García, Pernichi y el resto de militantes decidieron hacer acto de presencia en el mercado de abastos. Allí fueron recibidos por un panadero: «A ver si este año ya volvemos, alcalde». Entrada triunfal y perfecta. A partir de ahí, la empresa se volvió un tanto difícil. Una carnicera le recogió por educación el flayer con las distintas propuestas. Y de la mano de Pedro García a la basura. «Yo antes era de izquierdas, pero me han hecho que me vuelva de derechas», reconoció. «Que venga aquí este señor es indiferente. ¿Le has visto que se pare a preguntar cómo estamos?». Pues no, la verdad es que no. Un señor mayor, con camisa de manga corta y gafas de sol incluso declinó cogerle el folleto. «Yo esas cosas es que no las leo», le explicó.

El alcaldable Pedro García se paseó entre los diferentes puestos de pescado, carne y legumbres. Fue un paso «fugaz». No levantó pasiones. Ni tan si quiera hizo que los trabajadores levantasen la mirada de su tajo. Ni la mirada de los compradores de su lista de la compra. Y fue un paso fugaz, porque así lo reconocieron varios tenderos bastante sorprendidos. Un carnicero, que también le recogió el folleto compartía el pensamiento de su compañera: «No sé que habrá dicho en la puerta ni que promete. Por ahí prometen mucho, pero vienen aquí y no son capaces ni de mirarte a la cara, y eso que yo soy de izquierdas». Seguimos para bingo.

Pernichi se detuvo a comprar revuelto de frutos secos. Y García también se llevó un poquito en el mismo puesto para su «suegra». Las caras de los cordobeses eran una mezcla de sorpresa y de incredulidad. Un político rodeado de foteros repartiendo flayers. No hubo preguntas a la gente por parte de los políticos ni viceversa. Aquel mercado no pareció ser un bastión de la izquierda más unida. Más que un aspirante a alcalde parecía un repartidor de publicidad de cualquier inmobiliaria o de una pizzería que tenga promoción esa noche.

Salvo aquel mensaje del primer panadero y el revuelto de frutos secos, Pedro García se llevó poco más del mercado de abastos del Marrubial. Entró triunfal pero salió derrotado. Una carnicera (otra), incluso elevó el tono ante uno de los repartidores de flayers: «Está Córdoba hundida, entráis a la política a llevárselo calentito y mientras esto está muerto». A ella sí que intentaron darle alguna explicación, pero de poco sirvió. «Es lo que tiene tener un puesto vacío», sentenció el militante del partido mientras abandonó la lucha por convencer a esa señora de 47 años que estaba en su mostrador.

Y por último un caballero que estaba comprando: Entonces, señor, usted no les va a votar, ¿no?: «A estos no les voto. Los voté la última vez y van y pactan con otros. Anda que se vayan a la..» siguiente plaza de abastos.