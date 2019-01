POLÍTICA El día de la marmota de la izquierda en Córdoba: la unión para las municipales se enreda por Ganemos El llamamiento a la confluencia con Podemos e IU resucita una negociación que la agrupación dio por cerrada

Irene Contreras

@irenebebop CÓRDOBA Actualizado: 12/01/2019 09:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La izquierda cordobesa ha iniciado el año atrapada en su particular día de la marmota, que siempre resulta idéntico al anterior. Las posiciones de IU, Podemos, Equo y Ganemos de cara a las elecciones municipales de mayo recuerdan a las de 2014, cuando empezaron a resonar los ecos de una posible confluencia de las fuerzas a la izquierda del PSOE. En los meses previos a los comicios de 2015, las negociaciones se enquistaron en el cómo. Entró en juego Ganemos y sumó en sus filas tanto a militantes de Equo y Podemos -que no se presentó a las elecciones bajo su marca pero logró llevar a los suyos al Pleno- como a activistas con el discurso de la «nueva política», renegando del sistema de partidos tradicional con la misma convicción con la que enarbolaba las banderas de la participación, la calle y la asamblea. La unión con IU parecía inexcusable. La formación de Pedro García fijó una línea roja: la de ir juntos a los comicios bajo la fórmula tradicional de la coalición, pero no como agrupación electoral, que era lo que exigía Ganemos. Llegaron por separado a las elecciones.

Cuatro años después, el escenario es el mismo aunque el decorado de fondo ha cambiado. Ganemos e IU han tenido sus más y sus menos en el Pleno, la derecha se ha hecho con el Parlamento andaluz y la unión de Antonio Maíllo (IU) y Teresa Rodríguez (Podemos) no ha dado los frutos deseados. Pese a ello, IU y Podemos aspiran a repetir la fórmula de Adelante Andalucía en las municipales de mayo. Ganemos rehusó participar del proyecto exactamente por los mismos motivos que truncaron la confluencia en 2015: la agrupación de electores, constituida en asociación, insiste en que la candidatura parta de un proceso horizontal y abierto protagonizado por personas a título individual y no por partidos. IU por su parte se niega a sacrificar sus siglas, su identidad y su historia, amén de que la fórmula de la agrupación de electores le supondría, además, perder posiciones en la Diputación.

Ganemos insiste en dar protagonismo a las personas sobre los partidos, pero IU se resiste a diluir sus siglas

Los concejales de IU - V. MERINO

La historia se repite, pero los últimos acontecimientos les obligan a hacer otro esfuerzo por entenderse. El último empujón para retomar las negociaciones de una candidatura unitaria lo ha dado el llamamiento de un sector de la militancia civil que pide, como mínimo, un ejercicio de reflexión. Más de 200 personas han firmado el manifiesto en dos días, entre ellos el excoordinador de IU y exalcalde Julio Anguita. «Lo hacemos desde la humildad y la preocupación por el futuro de Córdoba», explica uno de los impulsores del manifiesto, el activista por la vivienda Rafael del Castillo, que fue concejal de IU hasta su dimisión. A su juicio, la sociedad civil demanda una unión que vaya más allá de las siglas y los egos, construida desde abajo y que acoja bajo su paraguas a quienes se sienten «huérfanos» con los distintos partidos. Deja claro que este llamamiento público a la unión de la izquierda no es una estrategia de márketing: «En las listas no vamos a ir ni yo, ni Rafael Juan [otro de los impulsores del manifiesto, vinculado al Rey Heredia], ni Antonio Manuel [miembro de la plataforma que critica las matriculaciones de la Iglesia]».

Coalición o agrupación de electores

En Ganemos se dan por aludidos. A su juicio, el manifiesto invita más a sumarse al proceso iniciado por ellos que a cualquier otra cosa. Así lo afirma el portavoz de la asociación, Jorge Montero, que insiste en que se imponga la «horizontalidad» en el proceso, con primarias abiertas y un proyecto ilusionante que esa masa heterogénea a la que llaman «la gente» sienta como propio. Alude además a una cuestión jurídica: «No podemos estar en una coalición de partidos porque no somos un partido», explica, para después afirmar que el futuro de Ganemos depende, como su día a día, de la asamblea, que decidirá también sobre su forma.

IU no se ha pronunciado aún oficialmente al respecto, aunque el Consejo Local de la formación comparte la idea de fondo. Su energía está ahora puesta en la elección de los nombres que aportarán a la confluencia con Podemos, tal y como demanda el calendario de IU Andalucía, que el día 19 se reunirá para ratificar las listas. Su proceso preelectoral continúa por tanto el camino que había trazado hasta ahora, sin perder de vista el contexto y con predisposición a retomar las conversaciones para una confluencia más amplia. Por su parte, Podemos reconoce que la izquierda debe dar respuesta al llamamiento para construir un sujeto amplio de confluencia, pero con un instrumento que resulte cómodo a unos y a otros. Su coordinador local, Jorge Hidalgo, afirma que las formaciones pondrán en común sus propuestas en una reunión la próxima semana para avanzar en el problema, que «no es el qué, sino el cómo». Ese será el primer paso para saber si la marmota anuncia más meses de frío o vaticina el fin del invierno para la izquierda.