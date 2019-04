FÚTBOL SALA Macario: «El play off hay que disfrutarlo» A falta de un punto, el Córdoba Futsal jugará la fase de ascenso a la LNFS, lo que significa «cumplir un sueño mayusculo»

Miguel Ángel Martínez «Macario» es el técnico que puede certificar un hecho histórico en el fútbol sala cordobés. Su experiencia como jugador en Adecor y Apademar -ambas en División de Honor plata- junto a una dilatada experiencia como entrenador (Maderas Pérez y Andújar en esta categoría) han colaborado para que en el segundo año al frente del Córdoba Futsal, el play off de ascenso a la LNFS sea una realidad.

El técnico atendió a ABC Córdoba y valoró la situación como «la posibilidad de certificar un sueño mayúsculo». «Queremos cerrar la clasificación ya y hacerlo en casa porque la última jornada va a ser muy caliente». Solo tienen que sumar un punto en las próximas dos jornadas, aunque también puede ser matemático si Santiago no gana sus dos encuentros.

Mirando al play off no se decanta por Betis o Mengíbar. «Son dos equipos muy diferentes per con un nivel muy parejo así que no sabría decirte cual». Por un lado, el Betis «es un equipo más profesional con una plantilla de primera división y jugadores internacionales», pero por el otro «Mengibar es muy rocoso en su pista y allí la presión es más alta».

A esa situación se llega, según Macario, porque «el club lleva varios años haciendo un trabajo estupendo». Y amplió: «Tenemos la suerte de contar con una generación de jugadores de un nivel muy alto y encima todos cordobeses. Están muy implicados y a eso hay que sumar el trabajo diario de los dirigentes el cuerpo técnico y la plantilla»

Una vez llegados a este punto, el técnico reconoce que «hay que disfrutarlo» pero siempre desde la competitividad: «El hecho de jugar primero en casa es importante. Si se consigue ese primer punto, trasladaríamos la presión al rival». Por eso señala que «una vez consigamos la clasificación hay que preparar bien ese primer partido».

En la retina de Macario quedan muchos momentos guardados, pero personalmente se quedacon el «llenazo del día de Copa ante ElPozo»: «Ese día cuando salí, vi el anfiteatro lleno y había gente de pie porque no había sitio». Para el técnico, ver Vista Alegre lleno es «un orgullo tremendo y una satisfacción enorme de ver lo que el club ha conseguido».

En cambio, mirando al futuro reconoce que «de seguro no hay nada» porque «está todo en el aire». «Queremos ver como terminamos en el plano deportivo. No se puede pensar en la continuidad del club si no hay un mínimo de soporte». Por ello señaló que «si no hay respuesta de los patrocinadores, del Córdoba y las instituciones, es muy difícil». Uno de los frentes abiertos en ese sentido es la subvención que queda pendiente de cobrar de la temporada pasada del IMDECO. «como parte del cuerpo técnico estoy al margen de eso, pero al final de cuentas, ningún proyecto deportivo puede tirar adelante sin su sustento económico».