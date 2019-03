ACCESIBILIDAD La Junta avisa de que 14 bloques de Córdoba esperan desde mayo licencia municipal para poner ascensor Señala que, para que los vecinos no pierdan las ayudas las

Baltasar López @BaltasarLB Córdoba Actualizado: 27/03/2019 23:13h

Fuentes del nuevo Gobierno regional advirtieron ayer de la «ejecución muy bajita» con la que han hallado en Córdoba el programa de fomento de rehabilitación edificatoria de 2017, dirigido a colocar ascensores en bloques que carecen de él. Son prácticamente dos millones para subvencionar a 75 comunidades en la provincia (72 de la capital).

Ese ritmo lento de materialización, que puede tener consecuencias ya que las obras deben estar acabadas antes de final de año, se lo achacan los nuevos rectores del Ejecutivo regional «a la gestión de la Gerencia de Urbanismo [IU]» de la capital. Este ente municipal sufre un colapso en la concesión de permisos. El principal «problema» para la Administración regional es la situación de 14 licencias de obra, para poner los ascensores, de otras tantas comunidades que están pedidas «desde mayo de 2018». «Van muy lentos» en Urbanismo, reiteraron.

Advirtieron, además, de que, si los trabajos de colocación de ascensores no arrancan en mayo, «habrá que dar una prórroga por la paralización que hay en la Gerencia en materia de permisos». Pero no se trata de una moratoria sin fin. «Las obras tienen que estar ejecutadas antes de que acabe 2019.Si no lo están, se pierde la ayuda, lo que sería un problema», sentenciaron los interlocutores consultados en la Junta. «Tenemos que correr todos. No entendemos cómo desde mayo hay 14 comunidades sin licencia», recalcaron estas fuentes.

Desde el Gobierno autonómico, se lamentó la problemática de ciudadanos que «durante casi un año no pueden acceder a una obra para tener accesibilidad». Igualmente, criticaron que haya un «millón de inversión en Córdoba que está sin poder ponerse en marcha». Aludían al medio millón de subvención que tienen estas 14 comunidades cuyos habitantes deben complementar con una cantidad igual.

El anterior Ejecutivo autonómico y la Gerencia de Urbanismo ya se enzarzaron en marzo de 2018 en una polémica por este mismo motivo. El primero denunció que había siete permisos aún pendientes del programa de 2016 y la Gerencia replicó que no se habían podido conceder por «su complejidad; no por nuestra inacción».