PUENTE GENIL La Junta de Andalucía «partirá de cero» con el nuevo pabellón de deportes de Puente Genil El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba advierte que no hay valoración alguna en la Consejería de Deportes

El nuevo pabellón de deportes de Puente Genil y la intervención en la Autovía del Olivar son dos de los compromisos de la Junta de Andalucía con esta localidad, según señaló ayer el delegado del Gobierno andaluz, Antonio Repullo (PP), en una visita al municipio donde se reunió con el alcalde, Esteban Morales (PSOE).

Respecto al nuevo pabellón de deportes para el municipio, que debe ejecutarse mediante un convenio entre Ayuntamiento y Administración regional, manifestó que «en la Consejería de Deportes no existe una valoración y no se ha trabajado este tema desde la Junta».

Matizó que «nos hemos encontrado con que la Consejería no lo tenía encima de la mesa», si bien, aclaró, «eso no quiere decir que no vayamos a trabajarlo», pero «ahora partimos de cero» por lo que Repullo se comprometió a «trasladar al consejero [Javier Imbroda, de Cs] esta necesidad».

Según publicaba días atrás ABC, Mariano Jiménez, presidente del Ángel Ximénez de Puente Genil, club de balonmano que se encuentra en su séptima temporada consecutiva en la Liga Asobal, no descartó dejar la localidad en 2020 para jugar en Antequera o Córdobaante las exigencias de la liga respecto al aforo de los pabellones, que ahora mismo no se cumple en el municipio pontanés.

Palabras que desde la Alcaldía se entendieron como fuera de contexto. Lo cierto es que el nuevo pabellón es una clara apuesta y decisión del equipo de gobierno municipal (PSOE) que llevará a cabo con o sin apoyos externos y cuyo coste está estipulado en 2,8 millones.

Autovía del Olivar

En relación a la carretera A-318 que conecta Puente Genil con Estepa y Lucena -su conversión en parte de la inconclusa Autovía del Olivar-, manifestó que «el compromiso es acometerla en el próximo presupuesto o en el siguiente porque es una de las grandes líneas estratégicas de la Consejería en Córdoba para Puente Genil y la comarca y para la creación de empleo en el sur de la provincia».

Esteban Morales recordó que es una vía muy transitada y que requiere de una intervención. Ahora bien, resucitar los tramos cordobeses de la Autovía del Olivar no será una tarea sencilla. Se espera que sólo la variante de Puente Genil cueste más de 100 millones.

Por otro lado, Repullo informó del millón en materia de subvenciones que la Junta ha destinado a este municipio para planes de empleo dirigidos a los más desfavorecidos. Permitirán contratar de forma temporal a 118 personas. Y también informó del proyecto para la construcción de una nueva oficina de Empleo.