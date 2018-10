LIBRO DE VIAJES Julio Llamazares: «Hay un debate pendiente de cómo financiar el mantenimiento del patrimonio» El escritor presenta en Córdoba «Las rosas del sur», que culmina su recorrido por las Catedrales

La foto de «Las rosas del sur», editado por Alfaguara, muestra a Julio Llamazares tomando notas ante una de las puertas de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Ninguna muestra mejor el espíritu de sincretismo entre la cultura islámica y la cristiana, tan propio de Andalucía.

¿Qué ha buscado en las Catedrales de España para hacer este recorrido?

Pues seguramente dos cosas. Una, aquella emoción que sentí por primera vez al visitar, con siete u ocho años, de la mano de mi padre, la Catedral de León, con esa emoción y ese sobrecogimiento que en la mirada de un niño produce la visión de una Catedral, y más si es una Catedral como la de León, que es una especie de fantasía caleidoscópica que parece flotar en la luz. Y luego también, posiblemente conocer mejor el país en el que vivo y en el que nací, y que en realidad es lo que está de trasfondo en este viaje a través de las Catedrales de toda España.

¿Las Catedrales han pasado a ser monumentos más para los de fuera que para los de dentro?

Para mí es una pena que las Catedrales, mayoritariamente, se hayan convertido en museos. Las Catedrales surgieron con un sentido religioso, y más que religioso yo diría espiritual, de manifestación en piedra, de deseo de trascendencia y de eternidad, porque al fin y al cabo en la construcción en piedra hay un sueño de eternidad. Pero a la vez tenía también un sentido de encuentro, de refugio, de contemplación, de disfrute, de encuentro de los vecinos. Las Catedrales eran elementos vivos y que formaban parte de la vida de la ciudad. Desde el momento en que se cierran las puertas para cobrar pierden su sentido original y se convierten en museos que ya sólo visitan los turistas, y que la gente de la ciudad, que las construyó y que las mantiene, no visita porque les da la espalda y consideran que es algo ajeno a ellos.

¿Cómo ha encontrado la Mezquita-Catedral de Córdoba en su visita?

La he encontrado convertida en un museo. La Mezquita-Catedral de Córdoba, que representa muy bien ese sincretismo entre el mundo islámico y el mundo cristiano que caracteriza a todo el sur de España, está al servicio de una mercantilización excesiva. De hecho, es, junto con la de Sevilla, aquella a la que más se cobra por entrar.

También hay que recurrir a eso para financiar la restauración del patrimonio, ¿no?

Creo que hay un debate pendiente en la sociedad española sobre cómo financiar el mantenimiento de las Catedrales y del patrimonio no sólo religioso y civil. En el caso concreto de las Catedrales es un error el cerrar las puertas a los vecinos de la ciudad con la excusa de recaudar para mantener el templo. Hay que buscar otras fórmulas que no supongan matar la vida de las Catedrales. Sé que cuesta mucho dinero mantener esos grandes templos, pero al fin y al cabo son la ciudad de Dios en la tierra y cobrar por entrar me parece una contradicción teológica.

¿Qué Catedrales menos conocidas deberían serlo más?

Todas tienen su belleza e interés, eso es innegable. Incluso las más humildes, como Ceuta o Sant Feliu de Llobregat, que se reconstruyó después de que la quemaran en la Guerra Civil. Todas, por lo que significan, por su condición de campana de cristal en medio del tráfico y del ruido de las ciudades, son espacios de emoción y de belleza. Siento una devoción particular por las Catedrales románicas, que quedan muy pocas en España, porque la mayoría se demolieron para construir góticas. Todas tienen su momento de emoción y de belleza particular.