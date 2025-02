Julián Camacho, secretario general del FSIE en Córdoba: «No nos sorprenderían las clases telemáticas»

Julián Camacho defiende los intereses de más de 2.000 profesores de la enseñanza concertada en Córdoba en el sindicato mayoritario en su sector.

¿Cómo están los profesores ante el ya cercano inicio del curso?

La verdad es que no sabemos nada . El colegio empieza los días 10 y 15 de septiembre y lo que tenemos por el momento es el decálogo que ha difundido la Consejería de Educación , pero nada más. Hay cierta inquietud y mucha expectación. No sabemos cómo va a iniciarse el curso: nosotros abogamos porque las clases empiecen con toda la normalidad posible. Pero no sabemos lo que va a pasar. La educación ha de ser presencial, eso lo tenemos claro.

¿Temen que haya absentismo por parte de los profesores, y no sólo de los alumnos, por el miedo al contagio por coronavirus?

Más que absentismo yo hablaría de preocupación entre el profesorado. Nos atendremos, en cualquier caso, a los protocolos de riesgos laborales. Hay que tener en cuenta que existen profesores especialmente vulnerables, que tienen enfermedades respiratorias por ejemplo, y eso lo tiene que evaluar el Servicio de Riesgos Laborales , y si este órgano entiende que el profesor puede realizar su trabajo con las medidas de seguridad, pues el docente tendrá que trabajar independientemente del temor que pueda sentir.

La Junta financia obras de adaptación al coronavirus en los colegios públicos pero no en los concertados, a los que sí mandará material de protección como geles o mascarillas. ¿Qué le parece?

Entendemos que los colegios concertados forman parte de una red pública de enseñanza. Nuestros alumnos reciben una enseñanza pública , aunque el centro sea de titularidad privada. La salud es lo primero y entiendo que debería haber recursos para nuestros centros, porque nuestros alumnos también tienen que protegerse frente a la enfermedad. Nos parece que nos deberían tratar con igualdad respecto a la pública.

¿Qué opinión tiene de las medidas que ya ha anunciado la Junta contra el coronavirus en las aulas, como la formación de coordinadores Covid en todos los centros o la contratación de personal de refuerzo?

Nosotros valoramos positivamente que haya medidas de apoyo , que no son fruto de un pacto con la Junta sino que son las que ella establece. Hombre, podemos entender la limitación de recursos que existe. ¿Que nos hubiera gustado que hubiera más recursos? Claro, todos los deseamos.

¿Le preocupa la pérdida de nivel académico por la forma en la que los alumnos siguieron el último trimestre del curso pasado?

Ciertamente, las circunstancias en las que acabó el curso 2019/2020 fueron extraordinarias , y supuso un esfuerzo extraordinario de los profesores y del personal de administración y servicios, que se tuvieron que adaptar a unas circunstancias que hasta ahora no se conocían. Insisto en que nosotros entendemos que la enseñanza ha de ser presencial y asumimos que la se dio a distancia a final del curso pasado pudo tener sus carencias. Lo lógico es que en el inicio del próximo curso nos centremos en reforzar lo que de alguna manera pudo verse con menos nivel.

¿Le sorprendería un confinamiento tras el inicio del curso?

No nos pillaría de sorpresa que volviésemos a dar clases a distancia , telemáticamente, aunque no lo queremos. Lo bueno es que ya estamos más preparados que el curso pasado.