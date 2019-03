BALONMANO Juanlu Moyano cumple 200 partidos en ASOBAL El lateral zurdo del Ángel Ximénez acumula siete temporadas en la máxima categoría nacional del balonmano

El pasado sábado, el Ángel Ximénez se midió al Teucro en un partido vital por la permanencia. Los de Puente Genil lograron llevarse la victoria en un encuentro que además supuso el partido número 200 en ASOBAL para el lateral izquierdo Juanlu Moyano.

El lateral cordobés ha defendido las camisetas del ARS Palma del Río, el Villa de Aranda, el Guadalajara y el Ángel Ximénez de Puente Genil en sus 7 temporadas en la élite. Moyano acumula un total de 623 goles, convirtiéndose en referente ofensivo de todos los clubes en los que ha militado.

«Estoy muy contento de cumplir los 200 partidos, se me han pasado volando y espero sumar unos cuantos más. De los 200 encuentros me quedo con el debut, el primer partido frente al Barça o al Atlético de Madrid, porque llevaba toda la vida viendo por la televisión jugar a esos equipos y tenerlos delante impresiona, especialmente la primera vez» reconoció en declaraciones públicas para la ASOBAL.

Echando la vista atrás, señaló que «creo que en estos años en la Liga ASOBAL he mejorado tácticamente, he tenido muy buenos entrenadores y por suerte han trabajado mucho el tema táctico. Eso me ha permitido ir trabajando y creciendo poco a poco».

Mirando al futuro, el lateral no quiso ponerse metas: «No sé si llegaré a jugar otros 200 partidos más pero yo seguiré jugando hasta que el cuerpo aguante, si son 200 pues 200 y si son 100 pues 100».