Juana Acosta estrena en Córdoba 'El perdón', la obra en que vuelve a la danza y al asesinato de su padre

Juana Acosta es hoy actriz, pero hace casi treinta años, cuando tenía 16, su pasión era la danza. Había bailado desde los tres y un día, cuando se preparaba para hacerlo, recibió una llamada en su casa de Colombia : habían asesinado a su padre.

Tardó en comprender que dejó de bailar por eso, porque no fue consciente hasta mucho después. Su vida la llevó después a la interpretación y terminó por establecerse en España, pero la trágica muerte de su padre marcó muchos de sus días, primero con la rabia y con el odio, luego con otros sentimientos.

Un día contó su historia al bailarín Chevi Muraday , Premio Nacional de Danza en 2016, y al dramaturgo y director de escena Juan Carlos Rubio . «No tenía una obra de teatro, no tenía un libro, sino una experiencia vital, y les pregunté si se podía hacer algo», ha relatado la intérprete.

La respuesta es 'El perdón', una obra entre el teatro y la danza , en que Juana Acosta baila e interpreta, y que tiene su estreno absoluto este viernes en el Teatro Góngora de Córdoba. Allí Juana Acosta hace de sí misma para contar su historia concreta y la evolución de sus sentimientos.

Y lo consigue mediante una serie de imágenes poéticas y de palabras, con el acompañamiento de la música y de versos de autoras colombianas. Se cuentan cosas y se hacen preguntas, porque la idea del montillano Juan Carlos Rubio, autor del texto, es que también el espectador se ponga en el lugar de la intérprete-personaje.

«Siempre he pensado que el arte me salvó la vida. Necesitaba perdonarme a mí misma por sentir tanta rabia y tanto odio», afirma Juana Acosta

«Necesitaba perdonarme a mí misma por sentir tanta rabia y tanto odio , cuando viví lo que viví. No era cosciente de la importancia de este espectáculo, que supone un salto cuántico en mi vida, como actriz, mujer, madre, ser humano. Es un camino lleno de emociones, casi una montaña rusa , en que he pasado por el miedo, el pudor, el vértigo y el sentirme muy expuesta», ha dicho Juana Acosta en la presentación del estreno.

'El perdón' es, entonces, « puramente testimonial », pero que habla de algo «universal», con lo que el público puede conectar enseguida: cómo se llega a perdonar y a dejar el círculo de la violencia y de la venganza. Es un viaje en que se ha mirado a las tinieblas del dolor para encontrar la luz, y que incomodará algo al espectador.

La actriz colombiana reconoce que su trabajo le ayudó: «Siempre he pensado que el arte me salvó la vida , porque apareció después del teatro. Pude tener un lugar para colocar mi dolor. Y ahora decido volver a bailar, uno de los trabajos más complejos y profundos que he hecho en mi vida».