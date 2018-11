Entrevista Juan Marín (Cs): «Córdoba tiene un valor estratégico que es preciso aprovechar con inversiones» Dice que la decisión de no volver a apoyar al PSOE es firme y que hay que acabar «con el monopolio de 40 años»

Rafael Ruiz

Córdoba Actualizado: 04/11/2018 09:08h

Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962) ha pasado de ser el socio que permitió la Presidencia de Susana Díaz a amenazar la matemática socialista del poder andaluz si la realidad le otorga el crecimiento electoral que anuncian los sondeos. Hombre de maneras suaves, futbolero y practicante del voleibol, asegura que tuvo contacto con la realidad productiva cuando regentaba el negocio familiar de la joyería. Ahora le toca sentarse al otro lado de la mesa cuando los empresarios le reclaman inversiones y las apuestas que, asegura, el PSOE ha negado a Córdoba.

Usted ha usado la palabra «dictadura» para referirse al prolongado poder del PSOE en Andalucía viniendo de ser socio de Susana Díaz.

El sentido de mis palabras lo ha entendido todo el mundo. El PSOE ha tenido un monopolio durante casi cuarenta años en Andalucía, desde 1980. Pero es lo que ha habido. El PSOE se ha acostumbrado a hacer lo que le ha dado la gana. Lo que ha querido. Sin ningún control, además, porque el máximo colaborador de los socialistas ha sido la oposición que ha tenido siempre en el Parlamento andaluz. Llegamos hace tres años a la escena pública y, a través de un acuerdo, hemos realizado exigencias que han obligado a los socialistas a moverse. Tenemos una buena oportunidad para acabar con ese monopolio.

¿Qué más tiene que decir para que se le crea cuando afirma que no hará presidenta a Susana Díaz?

Creo que no tenemos que decir nada más. Lo hemos dicho y se va a mantener. Que votos de Cs no va servir para que el PSOE y Susana Díaz sigan más tiempo en el poder es una decisión firme. Creo que todo el mundo la entiende, además. Cuando llegamos al Parlamento, hubo que tomar una decisión rápida tras 90 días [de bloqueo]. Alguien tenía que tomar la responsabilidad. Arriesgamos y los andaluces lo han entendido y nos han creído por lo que hemos hecho, segun los sondeos.

¿Qué ha aportado Cs en estos tres años y medio?

Hemos despertado el sentido crítico de la sociedad hacia una Administración que no está a la altura de los andaluces. Con medidas concretas, como la bajada del Impuesto de Sucesiones o del IRPF, la primera vez que sucede en la historia autonómica. Nos acusaron de agujerear el Estado del Bienestar y eso no ha pasado. El dinero está más seguro en el bolsillo de los andaluces que en las cuentas de la Junta. Ha sido un giro importante en las políticas de la Junta revirtiendo los recortes. Por primera vez hemos desmontado chiringuitos. Y queda mucho por resolver.

¿Y el mayor chasco?

Las formas de concluir la legislatura. Susana Díaz ha defraudado la confianza que Cs -y no Juan Marín- depositó en ella. Que esta relación que se estableció concluya y que no se den explicaciones me parece un fraude a los andaluces porque el documento de acuerdo fue público. No es una cuestión personal, se lo aseguro.

Dicen los sondeos que el cordobés cree que la Junta le da la espalda. ¿Qué puede hacer su partido?

Lo primero, elevar la inversión pública del 1,5 al 2 por ciento del PIB. Sin recursos, no hay para solucionar los problemas de Andalucía. Tenemos un problema estructural: solo se destina el 0,7. Determinadas partidas que van a las agencias han de quedarse en las consejerías. De 3.400 millones solo 1.033 se quedan en consejerías, que es donde se pueden atacar los problemas que tienen las provincias de una manera integral. La Autovía del Olivar no pertenece a Córdoba pero le beneficia. Un hospital en el Norte de Córdoba, en función de dónde se haga, puede dar servicios a otras zonas. Eso solo se puede hacer con una Administración eficaz. Córdoba está en un punto estratégico, ideal, para poner en valor la logística mediante lo que nos viene del Sur. Como ocurre en Antequera, se puede construir un sistema logístico con un plan de inversiones para toda Andalucía, no en función de los intereses de partido, solventando problemas crónicos. Córdoba tiene una oportunidad como lugar estratégico y tenemos que aprovecharlo sin mirar de qué partido es el alcalde.

Se ha sentado con empresarios cordobeses. ¿Qué han hablado?

Que Córdoba no quede en el olvido, aliviar la presión fiscal, más promoción del sector hostelero y turístico, que se active el Parque Joyero y el equipamiento que se está construyendo aportando desde la Junta, que el Palacio de Congresos sea un motor de actividad.

El PP está siendo muy agresivo con su Ciudadanos.

Es la campaña. Lo que no comprendo son los mensajes. Juanma Moreno no es mi enemigo político. Son las listas de espera en la sanidad, las necesidades de los agricultores...