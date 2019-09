Entrevista José María Tejero: «El último paseíllo sabe a gloria, recuerdos, nostalgia y alegría» Tras 33 años en los ruedos se corta la coleta aunque no descarta seguir vinculado al mundo de la tauromaquia

Teinta y tres años. Ha sido el tiempo que José María Tejero (Córdoba, 1963) ha estado dedicado al mundo del toro. Primero como postulante a espada y, una vez hecho el servicio militar en el cuerpo de elite de los boinas verdes, como subalterno. Deja tras de sí un legado laboral caracterizado por la alternancia y militancia en las filas de los primeros espadas del escalafón. Hace una semana se cortó la coleta en Arles (Francia). Su cuerpo, cosido en cinco ocasiones, dos de ellas de extrema gravedad, ha soportado el peso de más de dos millares de paseíllos algo que recuerda con «nostalgia». Da esta entrevista con la «conciencia tranquila» tras haberse «entregado a esta profesión».

-¿A qué sabe el último paseíllo?

-A gloria. A recuerdos, a sensaciones, experiencias... Se te vienen a la cabeza más de treinta años de trayectoria. Mucha nostalgia, mucho sentimiento. Mucha alegría de poder retirarme entero [sonríe]. Llevo cinco cornadas, dos muy fuertes. En Iniesta [Cuenca], un toro me cogió por el triángulo de Scarpa y me sacó el cuerno por la barriga. La de Albacete estuvo a punto de dejarme cojo... Como creyente, le doy las gracias a Dios y al doctor Pascual Masegosa, mi segundo ángel de la guarda.

-¿Por qué decir adiós en Francia?

-Por hacerlo con Juan Bautista. La primera puerta grande que obtuvo en Madrid toreé con él. Somos muy amigos. Además, de alguna manera, me sentía en la obligación de retirarme allí, en su país. Su afición, como la española, es admirable. El trato que me han dado siempre ha sido tremendo.

-¿Le hubiera gustado un reconocimiento en su tierra?

-Yo me he querido ir de la misma manera que entré, sin hacer ruido. Pienso que los buenos aficionados reconocerán mi honestidad todos estos años. Siempre he sido honesto con el toreo, sin hacer distinciones por con quién he ido o dónde he toreado.

-¿Qué papel ha tenido su hermano Antonio en su trayectoria?

-He compartido litera de chico y de mayor con él. Ese vínculo ha seguido muy presente en toda mi carrera. Ha sido mi referencia. De alguna manera, ha sido el impulsor de que yo haya sido subalterno

-Más de tres décadas, tiempo suficiente como para ver con perspectiva hacia dónde va el toreo...

-El toreo es imposible que se erradique de la manera que piensan sus opositores, porque es una referencia cultural y seña de identidad. Además, genera un importantísimo impacto en la economía. No podrán con nosotros, en este sentido. Pero aquí hace falta una implicación más directa por parte de los que pertenecemos a la hermandad del toro. Si diéramos un paso adelante, muchas cosas de las que suceden hoy no hubieran llegado hasta este punto.

-¿Cree que está está lo suficientemente valorado el papel del tercero?

-No como se debería, ya que el toreo en sí es un trabajo de equipo. El patrón es el matador, pero es un trabajo de equipo. La figura del tercero es clave.

-¿Qué se aprende como subalterno?

-En una cuadrilla, como en el toreo, se potencian los valores fundamentales. El compañerismo, poder dar la vida por un compañero. La honestidad, la profesionalidad. Me ha aportado muchísimo. Gracias al toro he podido vivir y criar a mis hijos. Estaré siempre agradecido por ello.

-Ha toreado con grandes figuras, Manuel Benítez, Manzanares (padre), Ortega Cano, Joselito, Liria, Ponce, Morante, El Juli, Finito o Rivera. ¿Existe algún nexo entre ellos pese a su variedad estilística?

-Cada uno tiene una virtud. En el toreo, todo es tan diferente y cada uno tiene su manera de expresarse. Aunque siempre ha habido una máxima en todos ellos: el respeto y ser agradecidos a lo que significa el toro.

-¿Seguirá vinculado al toreo?

-De momento, estaré pegado a mi hermano como empresario. Todo es posible. No tengo nada claro. Estoy dispuesto a vincularme a cualquier proyecto.

-Deja los ruedos y cambia de tercio para lidiar en el ámbito político desde Vox, ¿con qué propósito?

-Servir a España y los españoles. Ese es el ideario de Vox. No quiero que un día mis hijos me pregunten: «Papá, ¿qué hacías mientras se desmontaba el país?» Estoy formándome. No se puede irrumpir en política sin estar formado.