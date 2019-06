ENTREVISTA José María Bellido: «Gobernaré a mi manera, mis errores no serán los de otros» El futuro alcalde afirma que el caso de Cruz Conde incumple la ley

Rafael Ruiz CÓRDOBA Actualizado: 02/06/2019 09:14h

Cuando le preguntan por Cruz Conde antes de tomar posesión, ¿le están tomando la temperatura ideológica?

Voy a ser igual de claro que siempre. Lo que se ha hecho con la calle Cruz Conde y otras dos calles más es una interpretación extensiva e ilegal de la ley de memoria histórica. Cruz Conde se rotuló en 1929 por primera vez. No tiene ningún sentido aludiendo a la ley de memoria. La norma se va a cumplir pero en sus justos términos. Ni más, ni menos.

Llega al Ayuntamiento de Córdoba con un equipo muy renovado y, por ende, inexperto.

El PP necesita -como lo necesita la política- que se incorporen personas nuevas a la actividad pública. Que sean reconocibles por la sociedad cordobesa. Nos aportan experiencia, valía profesional y lo que están pensando los cordobeses. Lo viven en su día a día y nos hacen mejores. En la política, tenemos que ser profesionales en lo que hacemos. Si no fracasamos. Nosotros y todos los demás. Creo que las competencias adquiridas en su actividad profesional van a ser muy valiosas.

¿El Bellido gestor se acabó o va a dedicar usted más tiempo a gestionar que a ser alcalde?

Es que no creo que sean cosas distintas. No llegué a entender la frase de Isabel Ambrosio. Un alcalde ha de tener las dos facetas. Tiene que solucionar los problemas de sus vecinos y además tiene que realizar una labor de cercanía, estar con los ciudadanos, escuchar sus demandas. Una cosa sin la otra no funciona. Tan malo es el alcalde que solo quiere estar en la calle como todo lo contrario.

Entró en política muy joven. ¿Para esto?

Nunca lo pensé. La vida me ha ido llevando. Lo que ha marcado mi actividad política fue la etapa de gobierno. Con 33 años, tuve que hacerme cargo del Área de Hacienda de un ayuntamiento quebrado y sacarlo adelante. Me decían que estaba un poco loco pero salió bien. Y al final asumí nuevas responsabilidades. Pero hace quince años, ni me podía imaginar esto.

¿Su familia, qué le dice?

Imagina cómo está mi madre. Presumiendo de niño en toda Córdoba (risas). La reacción de amigos y familiares está siendo emocionante. Pero quiero agradecer el trato de la gente, de las muchas personas que se han acercado en estos días para felicitarme, saludarme, darme ánimos. No les voy a defraudar.

¿Qué quiere que se perciba de su llegada al Ayuntamiento desde el primer día?

Internamente, quiero que los empleados públicos sepan que contamos con ellos. Estos cuatro años han pasado cosas pero pasadas están. Vamos a estar con ellos. El cambio será radical. De cara al exterior, vamos a coger el toro por los cuernos. El alcalde no va a estar de perfil. Aires nuevos desde el primer día porque, como le he dicho ya a la gente del equipo, cuatro años se pasan volando y cuando te quieres dar cuenta se te quedan cosas en el tintero.

¿Qué le ha dicho José Antonio Nieto?

Sus viviencias. Que aproveche estos días, la luna de miel, porque se pasa. Pero el consejo es que cometa mis errores pero no los suyos ni los demás. Gobernaré a mi manera, con mi estilo. Los errores serán los míos, no los de otros.