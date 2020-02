Conversaba días pasados con un buen amigo bastante más joven que yo al que respeto y admiro, cuando en la conversación entró el tema de la gestión municipal y concretamente ese asunto que empieza a producir asco entre los ciudadanos contribuyentes y que podríamos denominar «desastre Imdeco». No voy a repetir lo que ya ha dicho este periódico sobre la nefasta gestión de uno de los muchos organismos municipales como es el Instituto de Deportes. Ni me voy a parar en las gravísimas razones que esgrime para su dimisión la recién nombrada gerente del mismo. Ni siquiera pondré mi mirada en quien la nombró y la destituyó, porque quien la nombró y destituyó forma parte de la Junta del Gobierno

Local como responsable del área Delegación de Educación e Infancia, que a su vez fue nombrado y no destituido a estas horas por quien es la máxima autoridad política de la administración municipal y encargado de presidir y representar al ayuntamiento de la ciudad de Córdoba. ¿Por qué mi mirada a este problema de Córdoba?

En primer lugar porque todos los organismos municipales están financiados, como bien dice el periodista Rafael Ruiz en su magnífico artículo del pasado domingo «Con copia oculta», con nuestro dinero. Con el dinero del trabajo de todos los ciudadanos de Córdoba. En segundo lugar porque estos fracasos, que algunos pueden considerar como pequeños, si los dejamos pasar pueden sumarse a otros pequeños fracasos y hacer que aquel cambio en la manera de hacer y administrar nuestro Ayuntamiento por el que muchos optamos, nos lleve a decir algo que dijo mi amigo contertulio y que me niego a aceptar. «Es verdad, me dijo, que estamos mejor que antes pero peor de lo que esperábamos». Puede que por mi edad no esté dispuesto a rendirme y a bajar el objetivo de ilusión que puse en la papeleta que, como flecha, disparé en las últimas elecciones municipales optando por el actual alcalde. Ni creo que nadie deba bajar esas exigencias. Porque no se trata de dar vueltas a la tortilla política elección tras elección. Hay que conseguir hacer realidad otra manera de administrar en Córdoba nuestra vida y nuestros bienes. Que los administradores de la cosa pública sean realmente buenos y experimentados administradores. Que la condición de militante no sea lo determinante para ocupar un cargo. Que al máximo responsable de nuestra administración municipal, no le tiemble la mano para destituir, a la primera de cambio, a quien se salga del objetivo esperado. Puede que sea por mi edad, repito, pero en eso no pienso ceder.

El frente o los frentes del «desastre Imdeco» del que nos tiene informado adecuadamente ABC y otros medios deben quedar meridiana y plenamente claros, si se quiere evitar que podamos llegar a pensar que al mando de ese desastre figura la máxima autoridad de la ciudad.