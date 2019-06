COMERCIO José Luis Ortega, empleado con Down de la nueva tienda de Álvaro Moreno en Córdoba: «Estoy feliz y emocionado» Este joven de 36 años será uno de los quince trabajadores del establecimiento que abre hoy en Las Tendillas

«Estoy muy feliz. Hasta hago pucheros». José Luis Ortega no puede evitar romper a llorar cuando habla de su nuevo trabajo. Este joven cordobés de 36 años con Síndrome de Down es uno de los quince empleados del nuevo comercio que Álvaro Moreno abre hoy en Córdoba, en pleno centro de la ciudad. Un establecimiento con el que la firma sevillana refuerza su firme compromiso del proyecto «Tiendas con Alma» (en colaboración con la Asociación Down Córdoba), que aboga por promover la inclusión sociolaboral de personas con este trastorno genético.

Durante varios días, José Luis se ha preparado en el local con que cuenta la firma de moda en la calle Foro Romano. «Es muy perfeccionista. Incluso se agobia un poco en el almacén porque quiere verlo todo ordenado», apunta Saray León, responsable de la tienda. «Estamos todos muy contentos de poder contar con él. Nos aporta muchísimo».

Las tareas de las que se ocupará este joven serán «todas las que requiera el trabajo diario. Desde atender al público a reponer», señala. José Luis, pese a su timidez, asegura que se atreve «con todo, no soy delicado».

Aunque es su primera vez en una tienda de ropa, José Luis cuenta en su currículo con otros empleos. «Ha estado en Carrefour, limpiando coches y realizando diversas labores en un centro de diálisis», ralata Maruja Bellido, la madre de José Luis, que no tiene palabras para «agradecerle a Álvaro lo que ha hecho por mi hijo, por darle esta gran oportunidad. Ni con todo el dinero del mundo podría pagárselo», dice, emocionada.

Y es que «aquí va a tener la oportunidad que estaba esperando, la salida que no ha encontrado en ningún sitio. Y menos después de su operación de espalda. Ya pensaba que no volvería a trabajar», señala Maruja.

Valores presentes

Según indican desde la firma, la intención es ampliar y trasladar esta iniciativa «a otros puntos de venta por toda España, gracias a unos valores presentes en otros proyectos solidarios de la empresa como 'Mantas con Alma', para el comedor social de las Hijas de la Caridad del Pumarejo, 'Flamenco Fuera de Serie', junto a la ONG Tetoca actuar de las Tres Mil Viviendas, o las camisetas Notre Dame para ayudar a la reconstrucción de la Catedral de París».

La nueva tienda en Las Tendillas, que cuenta con una superficie de 300 metros cuadrados, se suma a las recientes aperturas en Oviedo y Cartagena y a las próximas en los centros comerciales Plaza Mayor de Málaga, Lagoh de Palmas Altas de Sevilla, Puerto Venecia en Zaragoza y Valle Real en Santander, que reflejan la firme apuesta de la marca por la expansión nacional que cuenta ya con casi 40 puntos de venta en toda España, incluyendo la tienda online, y un club de fidelización de más de 150.000 personas. Todo ello, antes de dar el salto al mercado internacional, con la apertura de un nuevo punto de venta en Lisboa.