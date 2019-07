ENTREVISTA Jorge Jiménez, alcalde de La Rambla: «Para crecer hay que eliminar trabas a los ciudadanos» Por primera vez el PP ha conseguido ostentar el bastón de mando del municipio rambleño

Jorge Jiménez lleva vinculado en la política de 1991, mayormente en el Ayuntamiento de La Rambla, como concejal o como integrante del Partido Popular. Por eso, el nuevo alcalde siempre ha destacado que «conozco la realidad de La Rambla y de sus vecinos, por lo que quiero mirar a los rambleños a la cara y decirles que podemos hacer las cosas de otro forma, que estamos aquí para ganarle la batalla a la crisis».

Es la primera vez que el PP ostenta la alcaldía de La Rambla. Hubo que estar pendientes de posibles pactos. ¿Cómo vivió ese tiempo de espera?

Lo vivimos con tranquilidad y con optimismo. Este año se han cumplido 28 años desde que juré el cargo de concejal del Ayuntamiento de mi pueblo por primera vez y durante todo ese tiempo he aceptado el lugar que me han dado mis vecinos en el pleno. Desde ahí he intentado aportar mi granito de arena para mejorar La Rambla. En esta ocasión, los rambleños han querido que yo sea su alcalde, hemos ganado las elecciones y hemos asumido la responsabilidad de gobernar este ayuntamiento con un gobierno en minoría. Igual que en Corporaciones anteriores.

Finalmente se respetó la lista más votada. ¿Cómo asumió el reto de situarse al frente de la alcaldía?

Con tranquilidad, con ilusión y muchas ganas de seguir trabajando por mi pueblo. Pero además con mucha voluntad de diálogo, de alcanzar acuerdos y de fomentar el consenso en todos los temas que sean importantes para La Rambla. En los últimos años he repetido hasta la saciedad que La Rambla es un proyecto de todos, donde todos somos necesarios, donde no sobra nadie y donde todas las opiniones cuentan. Por eso lo primero que hice, ya en el pleno de investidura, fue tender la mano al resto de grupos políticos para que formaran parte del gobierno local. Después de un tiempo de reflexión han descartado esa opción.

El resultado de las urnas en La Rambla hace realidad aquello de que nada hay imposible, ¿no?

Nosotros entendemos el resultado de las urnas como un mandato de nuestros vecinos después de muchos años de compromiso con La Rambla. Ahora nos piden que trabajemos desde la responsabilidad del gobierno local como antes lo hacíamos desde la oposición. Nos dan la oportunidad de demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Eso supone una responsabilidad mayúscula con todos los rambleños, con los que nos han votado y con los que no lo han hecho.

¿Cómo ha vivido estos años de activa posición en la oposición de La Rambla?

Yo solo tengo una forma de entender la política como vocación de servicio público, de trabajar por los demás, sin esperar nada a cambio. Así lo he entendido toda mi vida y así lo he puesto en práctica. No he dudado en remangarme y ponerme a trabajar cuando ha hecho falta al lado del alcalde que hubiera en mi Ayuntamiento. Tampoco he dudado en llamar a todas las puertas para pedir para mi pueblo, fueran del color político que fueran.

Principales problemas que habría que resolver para la ciudadanía rambleña.

Los rambleños vienen demandando agilizar la gestión administrativa del Ayuntamiento para facilitar el camino a vecinos, empresarios, emprendedores, comerciantes y cualquier persona que quiera invertir en La Rambla. Si queremos un pueblo que crezca es necesario no poner trabas a todos aquellos que apuestan por La Rambla. Además, el empleo de calidad es una de las asignaturas pendientes que debemos fomentar e impulsar, así como rebajar la carga fiscal que soportan las familias rambleñas. En cuanto a comunicaciones e infraestructuras, tenemos el compromiso de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía de resolver el punto negro de accidentes del cruce de la A-386 y la CO-3303 cuyas obras ya están iniciadas.

El alcalde de La Rambla se caracteriza por ser persona dialogante. Tendrá a su partido en la Junta de Andalucía y a PSOE e IU en la Diputación de Córdoba. ¿Cómo planteará sus relaciones con estas dos Administraciones?

Las relaciones serán cordiales, con respeto y con dialogo fluido y constante con cada una de ellas. Si bien es cierto que en el gobierno de la Junta de Andalucía podemos encontrar en estos momentos un aliado por la cercanía de nuestros proyectos políticos, también los es que en el gobierno de la Diputación de Córdoba estarán integradas las otras dos fuerzas políticas que forman nuestro pleno municipal, PSOE e IU. Todos podremos aportar.

Algún deseo que quisiera ver cumplido cuando finalicen estos cuatro años de mandato.

Mi mayor deseo es ver crecer a La Rambla, avanzar, mejorar, que sea el mejor pueblo de la provincia de Córdoba para vivir, para trabajar y para disfrutar, y que los rambleños vean cumplidas sus aspiraciones.