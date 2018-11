Educación Investigadores de la Universidad de Córdoba: Así era la vida de los españoles en Filipinas La doctora Marta Manchado analiza las relaciones de los colonos con la población indígena

En Filipinas confluyen numerosas influencias, culturas y razas. También hubo presencia española a partir del siglo XVI y ésta duró más de tres siglos, lo que explica que, por ejemplo, un 90% de su población sea cristiana y que predomine el catolicismo. Misioneros españoles cristianizaron a la mayoría de la población y fundaron allí escuelas, universidades y hospitales. Esta importante franja histórica hace que cobre sentido que haya investigadores volcados en el «estudio de las relaciones entre españoles, y entre éstos y los filipinos y gentes de otras procedencias que entraron en contacto en el archipiélago filipino entre los siglos XVI y XVIII, desde la doble perspectiva de la convivencia y el conflicto». Es el objetivo de la investigación que dirige la profesora Marta Manchado, de la Universidad de Córdoba (UCO), a través del trabajo «Convivencia y conflicto en la frontera oriental de la Monarquía Hispánica: Filipinas (siglos XVI-XVIII)».

Este proyecto está analizando de una manera minuciosa aspectos muy diversos. La docente de la UCO alude así al proceso de transformación del grupo de conquistadores en una comunidad pobladora organizada, la génesis de las oligarquías españolas locales, así como de las redes clientelares y familiares que actuaban en Manila y sus conexiones en el virreinato mexicano, las relaciones entre españoles y filipinos y las que establecieron aquéllos con otras comunidades étnicas allí establecidas en Filipinas.

Los primeros resultados de este trabajo, explica la profesora Manchado, han sido ya presentados en congresos y conferencias internacionales en España, Canadá, Francia, Alemania y China. Pero, ¿qué conclusiones está arrojando y que utilidad tiene? Hay que tener presente que Filipinas no estaba en los márgenes del Imperio, sino «en un nudo de comunicaciones y redes comerciales que canalizaba en distintas direcciones una riqueza espectacular». Añade que «la sociedad creada por los españoles en las fronteras orientales del Imperio fue mucho más dinámica y vital de lo que hasta ahora se ha afirmado y, por ello, más compleja y fascinante, si cabe». En un mundo globalizado en el que el área Asia-Pacífico está adquiriendo una importancia económica y estratégica creciente, «el conocimiento de nuestro pasado común resulta de un valor incuestionable para favorecer los contactos de todo tipo con los países emergentes de la zona», afirma.

Varias universidades

Han transcurrido dos años desde que echó a andar el proyecto. La luz verde para su financiación llegó en 2016 y tiene una duración de cuatro años, por lo que se encuentra en el ecuador de su desarrollo. El grupo, bajo la dirección de la profesora Manchado, cuenta con investigadores de las universidades de Córdoba, Navarra, Complutense de Madrid, Universidad Autónoma Metropolitana de México y la University of Asia and the Pacific (Manila). También participan en este proyecto jóvenes investigadores que realizan su tesis doctoral bajo su tutela.

A la profesora Manchado le llegó la vocación histórica después de una inicial inclinación a la Filosofía, pero en ambos casos fue determinante haber tenido «magníficos profesores», como ella misma manifiesta. Concluye que el proyecto «aportará un conocimiento más profundo de la Historia de España, que es también la Historia de Filipinas y de otros países de la región; permitirá deshacer mitos ya que evidenciará que, pese a las dificultades, los españoles fueron capaces de crear ámbitos de convivencia y colaboración con pueblos y culturas muy diferentes con las que entraron en contacto».