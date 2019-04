INVESTIGACIÓN Investigadores de la UCO: Ana Melendo, tras la historia del cine español de temática documental Una de sus investigaciones se centra en los documentales vinculados al Servicio de Extensión Agraria y el Ministerio de Agricultura durante la época franquista

Félix Ruiz Cardador @abccordoba Córdoba Actualizado: 08/04/2019 08:11h

«Me dedico a la historia, a la teoría y al análisis del cine». Así explica sus ocupaciones la profesora de Historia del Arte Ana Melendo, natural de Baena. Una docente que reconoce que sintió atracción por el séptimo arte desde la niñez y que optó por esta titulación al acabar Secundaria. «Una de las cosas que me hizo matricularme fue que vi que había una asignatura que se llamaba ‘Historia del Cine y otros medios audiovisuales’ y, aunque se impartía en tercero de carrera y me quedaba mucho, me lo propuse como objetivo». Al concluir sus estudios, no lo dudó y, cuando pudo acceder a una beca de investigación, se decantó por la que era su pasión desde la misma infancia. Su primera idea fue realizar una tesis sobre el cine de Pedro Almodóvar, aunque su director de tesis y profesor de la materia, Pedro Poyato, le propuso realizarla sobre el cineasta italiano Michalengelo Antonioni. Ana Melendo accedió y ahora se encuentra «encantada», pues dice que «quien es capaz de estudiar y conocer el cine de Antonioni ya está preparado para estudiar lo que le echen». Aquella tesis dio como resultado un libro sobre el director de «La noche» y «El eclipse», que fue publicado por la Filmoteca bajo el título de «Antonioni, un compromiso ético y estético».

La profesora obtuvo un nuevo proyecto de investigación, que le permitió adentrarse en otro mundo: el del documental. En un primer momento relacionado con el NODO, asunto en el que aún trabaja, pero que luego también en películas documentales vinculadas al Servicio de Extensión Agraria y al Ministerio de Agricultura que se rodaron durante el franquismo. Con respaldo del Ministerio de Competitividad, Melendo ha podido estudiar la obra de dos cineastas de ese momento histórico: Francisco González de la Riva, marqués de Villa-Alcázar, y el documentalista zamorano José Neches Nicolas. Dentro de estos documentales, la línea de trabajo de Melendo está centrada «en estudiar el papel de la mujer rural en las películas de estos cineastas». Ya ha publicado artículos y capítulos en algún libro, trabajos en los que no solo se detiene en la perspectiva de género sino que realiza «análisis estilístico de esos documentales, pues no hay que olvidar que marcan el documental agrario español». Se trata «de ver cómo hay que reescribir la historia del documental en España en base a ese patrimonio que de alguna manera estaba sin estudiar».

Los documentales de ambos cineastas, que eran ingenieros agrónomos, abordan asuntos tan variados como la siembra, el barbecho, la forma de arar los campos, las parcelaciones o la producción del tabaco o de la seda, que entonces el Gobierno fomentaba como una especie de complemento salarial para las familias. Melendo reconoce que en esas películas aparece un fuerte componente propagandístico de la dictadura, pero cree que, más allá de ese análisis político, son interesantes porque permiten «ver cómo vivían las mujeres de la época, a las que se les explicaba a través de los documentales cuestiones como la higiene de los niños o la costura». A todos esos estudios Melendo une por último una nueva línea de trabajo, relacionada con la series de televisión. De esa faceta procede uno de los artículos en el que se reflexiona sobre la serie de televisión «Vikings» y su relación con la simbología nórdica.

Melendo argumenta que impartir clases relacionadas con el cine es «un arma de doble filo». «Los alumnos, cuando piensan en cine, piensan en ocio y te sorprendes al ver como muchos de ellos nunca han visto una película en blanco y negro o desconocen quién era John Ford. También reconoce que «cuesta explicarles que el cine es un estudio del arte como otra materia cualquiera».