MUNICIPAL Intervención del Ayuntamiento de Córdoba tendrá que autorizar el tanatorio del cementerio de San Rafael La empresa no ha llegado a votar en consejo si quiere o no el proyecto

Rafael Ruiz

@RafaRuiz_ CÓRDOBA Actualizado: 08/09/2018 10:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El futuro tanatorio que Cecosam realizará en el cementerio de San Rafael, en pleno casco urbano, tiene aún que pasar no pocos trámites. Y es que el hecho de que tenga la licencia de obras no implica que cumpla con el estándar que reclamó la Intervención municipal con el objetivo de poner en marcha el proyecto. Al menos, en dos elementos fundamentales: la existencia de un plan económico-financiero sólido y el análisis de posibles colisiones de la legislación sobre competencia. De hecho, Cecosam no tiene todavía algo muy importante para pueda poner en marcha el procedimiento: el dinero necesario.

Intervención ya explicó en su momento que la creación de un tanatorio por parte de una empresa pública supone la entrada de una entidad municipal, sufragada con fondos públicos, en una actividad liberalizada. Los cementerios son un servicio público de prestación municipal obligatoria pero el resto de la actividad funeraria no lo es, con la legislación actual en la mano. Ello lleva a una situación tal que Cecosam no puede usar ni un euro de fondos procedentes de los impuestos municipales para esta finalidad de la misma manera que un ayuntamiento que quisiese abrir un hotel.

La inversión

La única solución que se ha encontrado hasta el momento es pagar la inversión sin usar fondos propios. En la estrategia original de Cecosam, el millón de euros que cuesta el proyecto iba a salir en un 50 por ciento de recursos propios mientras que el restante saldría de una operación financiera. Lo que en una empresa se llamaría apalancamiento financiero. Intervención dijo que ni hablar. Que el dinero de los recursos propios es imputable al dinero que recibe la empresa de los tributos de los cordobeses.

El problema radica en una segunda parte: la empresa de cementerios de Córdoba tendrá que devolver el crédito con lo que obtenga de la operativa del nuevo tanatorio. Es decir, tendrá que crear una unidad de negocio propia, con una contabilidad «separada», para que sean los recursos de la actividad los que abonen los gastos. Desde la amortización del préstamo hasta el tanto por ciento de la jornada laboral de cada trabajador que tenga encomendados las operaciones del nuevo tanatorio. Cecosam ya ha anunciado que no tiene intención de incrementar la plantilla.

El tanatorio de San Rafael, si alguna vez llega a construirse por que los tribunales así lo consideren, no puede ser deficitario. Y esa es una cuestión clave. Si no puede haber dinero para su creación, tampoco para su sostén. Existen pocas dudas de que será un éxito. Las grandes aseguradoras y funerarias no asociadas en la empresa privada con más mercado en Córdoba buscan lugares alteranativos y el de San Rafael tiene una cuestión a su favor: los accesos. Un documento de la empresa llegó a decir que se quedarían con el sesenta por ciento del mercado de las tanatosalas. El análisis sobre Competencia puede ser bastante duro de superar si se unen estudio de mercado y revisión crítica de la no intervención del Estado en la economía.