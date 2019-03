El Día de los Indios

Seguir José Calvo Poyato Córdoba Actualizado: 27/03/2019 08:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dos de las grandes culturas que en el mundo son —la hispana y la anglosajona—, lo que entre otras cosas incluye actitudes ante la vida o creencias religiosas, amén de la lengua y un pasado histórico, vienen sosteniendo en el tiempo un duro enfrentamiento en el que los anglosajones suelen llevar la mejor parte. En buena medida es así porque son ellos quienes controlan los medios de comunicación a nivel mundial. Esa lucha tiene uno de sus frentes en lo protagonizado en el pasado histórico por unos y otros. También en este terreno la hispanidad pierde. No hay una Leyenda Negra de lo hecho por los anglosajones, pese a sus muchas tropelías, como no lo existe en el caso de los belgas, con todo lo que hicieron en el Congo. Sí existe la que se confeccionó para atacar a España, a lo que colaboraron y colaboran muchos españoles. En los Estados Unidos de Norteamérica esa lucha es particularmente fuerte, dadas las raíces hispanas de muchos de los estados, fundamentalmente en el sur y oeste del país. No hay más que acudir a la toponimia: San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Texas, Colorado, Florida…

Una de las tendencias de ese enfrentamiento, impulsada en los últimos años por los WAPS —White, Anglosaxon, Protestant— es la de considerar a los conquistadores españoles unos genocidas, incluyendo a los descubridores y misioneros que colonizaron parte importante de la fachada del Pacífico de los actuales Estados Unidos. Eso explica el hecho de que se retiren esculturas de fray Junípero Serra o de Cristóbal Colón que, siendo genovés, forma parte importante de la hispanidad. Culpar a otros es una forma de enmascarar que los verdaderos genocidas en esos territorios fueron los anglosajones cuando ocuparon aquellos territorios. Ellos exterminaron tribus indígenas respetadas por los españoles como fueron seminolas, apaches, cheyennes sioux, comanches, o arapajoes… Pero la ingente labor realizada por Hollywood, a la que la cultura anglosajona nunca podrá pagar lo que ha hecho por ella, ha maquillado esa realidad histórica que se resumía en una frase repetida por los anglosajones en su larga marcha hacia el oeste: el mejor indio es el indio muerto. Nada de mestizaje, como se dio en la colonización hispana, sino exterminio y encierro en campos de concentración, bajo el título más suave de reservas.

Llama poderosamente la atención que quienes son descendientes de los genocidas anglosajones busquen eliminar monumentos, cambiar celebraciones y modificar el contenido de festividades y celebraciones. Se han retirado esculturas o realizado actos vandálicos sobre ellas La última iniciativa es la de una senadora demócrata por California, candidata a gobernadora, llamada Kamala Harris. Ha mostrado su total conformidad a que se cambie el llamado Día de Colón, que es la denominación con que allí se celebra el 12 de octubre, como Día de la Hispanidad. Considera la susodicha Kamala Harris que ese día pase a denominarse Día de los Indios.

Añadiremos nosotros que no es mala cosa rendir culto a los muertos y en este caso a los que lo fueron por gentes que forman parte de la cultura a la que pertenece la senadora, aspirante a gobernadora de California. Un episodio más de ese histórico enfrentamiento entre la cultura anglosajona, siempre rodeada de una halo de superioridad, y la cultura hispana, a la que en los Estados Unidos hay muchos que consideran una peligrosa amenaza.