XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Ignacio Muñoz, cardiólogo: «En Córdoba operamos a una media de 1.500 pacientes cardiovasculares al año» El director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular destaca los últimos avances en el desarrollo de dispositivos de asistencia circulatoria artificial

Las enfermedades cardiovasculares representan el 29% total de muertes en España y son también la principal causa de muerte en el mundo. En Córdoba, la Unidad de Gestión Clínica Cardiovascular del Hospital Universitario Reina Sofía, cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo de nuevos procedimientos y técnicas de asistencia circulatoria artificial. Los últimos avances los presentará este viernes su director, el doctor Ignacio Muñoz, que participa este viernes en el XV Congreso de la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular, que se celebra en Córdoba hasta el próximo 28 de septiembre, y en el que participarán unos 120 profesionales de toda España.

-¿Cuántos cordobeses están afectados por enfermedades cardiovasculares?

-Las enfermedades cardiovasculares se consideran hoy en día casi una epidemia [son una de las principales causas de muerte en Córdoba y a nivel nacional]. Son muy prevalentes, consumen muchos recursos y afectan directa y gravemente a la población en general, a su calidad y expectativa de vida. Es difícil contabilizar el total de personas afectadas en Córdoba. Nosotros, como unidad de cirugía cardiovascular (mayor y menor) hacemos unas 1.500 intervenciones al año. Pero son muchos más los pacientes atendidos, ya que aquí no estamos contando a los enfermos que son asistidos en las consultas externas, entre otras áreas.

-¿La mejora de los procedimientos quirúrgicos a lo largo de los últimos años y el hecho de contar con más información sobre los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares han reducido el número de pacientes?

-Sí y no. Es decir, la investigación cardiovascular está muy desarrollada y existen nuevos tratamientos terapéuticos que han mejorado mucho el pronóstico de enfermedades que antes no tenían tratamiento y en pacientes de edad muy avanzada. Pero la mayor expectativa de vida de la población ha conllevado el desarrollo de enfermedades degenerativas que antes no se trataban porque no se veían, porque la gente fallecía antes. No es que la enfermedad haya aumentado, sino que la población vive más años y se dan otras afecciones que antes no se daban.

-¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular?

-Son muy conocidos. Está el tabaco, que es también una verdadera epidemia, porque ha vuelto a aumentar y hay un repunte del consumo; la hipertensión, la diabetes, la obesidad y llevar un estilo de vida sedentario. Tienen una incidencia directa en la génesis de las enfermedades cardiovasculares.

-Los infartos están aumentando entre las mujeres. ¿A qué se debe?

-Porque las mujeres han adquirido algunos de los hábitos que antes tenían solo los hombres, como por ejemplo el consumo de tabaco. Además, y en relación con lo que hablabamos de la mayor expectativa de vida, las mujeres están protegidas hormonalmente durante muchos años; pero al aumentar los años de vida, desarrollan, al igual que los hombres, enfermedades degenerativas: así, por ejemplo, el cáncer de pulmón o la aterosclerosis que solían afectar a los varones se están viendo también en mujeres a partir de cierta edad. No obstante, hoy en día, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo más prevalentes en hombres que en mujeres.

-Dentro de los avances que se han ido dando en cirujía cardiovascular en la unidad que dirige, ¿cuáles destacaría?

-Hay varios, como los dispositivos valvulares que se suelen colocar, sobre todo, para reparar o sustituir la válvula aórtica, que ayudan a restaurar el flujo sanguíneo normal, reducir los síntomas, prolongar la vida y ayudar a preservar el funcionamiento del músculo cardíaco. Y luego existe toda una serie de dispositivos de asistencia circulatoria que estamos desarrollando para atender la insuficiencia cardíaca. El hospital tiene una experiencia de más de 200 de estos corazones artificiales implantados a pacientes de todas las edades, desde bebés hasta a pacientes de mucha más edad.

-¿Hacia dónde avanza la cirujía cardiovascular?

-Evoluciona en dos ámbitos: por un lado, el campo de los dispositivos de los que hemos hablado va a seguir evolucionando, serán tecnológicamente más avanzados, más pequeños y menos costosos. El segundo ramal es el de la medicina regenerativa, la terapia genética que se orienta hacia la prevención realizando modificaciones en los genes de los individuos, que permiten curar enfermedades. Estamos desarrollando ensayos clínicos en relación a este tipo de tratamientos.