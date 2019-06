Patrimonio La huerta de Caballerizas Reales de Córdoba, un espacio infrautilizado Un enorme solar ocupa la esquina suroeste de las murallas, que Córdoba Ecuestre quiere revitalizar

No hay muchos solares como el que ocupa la huerta de Caballerizas Reales en pleno centro histórico. En realidad, no queda ninguno con esas características. Se trata de una parcela enorme que abarca varias hectáreas y que, en la actualidad, está completamente infrautilizada -que no abandonada-. Las huertas están separadas de las Caballerizas por un largo callejón interior que bien podría pasar por una de las típicas callejuelas de la Judería, salvo porque en él no hay casas. La vía discurre encajonada entre la parte posterior de algunas viviendas de San Basilio y el muro norte de los Jardines del Alcázar. Precisamente una de las ideas para mejorar esta zona de las Caballerizas es hacer permeable el callejón hacia el Alcázar, mediante la abertura de vanos en el muro que permitan disfrutar de la flora que hay al otro lado.

La mayor parte del espacio de las huertas de Caballerizas está ocupado por una pista al aire libre que apenas se utiliza. Sólo tiene utilidad cuando se celebra el salón del caballo Cabalcor o alguna otra actividad puntual a cargo de Córdoba Ecuestre. También existe una gran nave sin utilidad aparente salvo como almacén. En el proyecto presentado por Córdoba Ecuestre ese construcción desaparece y en su lugar iría un edificio con una primera planta abierta y una segunda en la que se ubicaría toda la zona destinada a los proyectos de formación y educativos.

Si se lleva a la práctica, sería probablemente el proyecto más costoso de la reforma de las Caballerizas que ha propuesto Córdoba Ecuestre, ya que implicaría movimientos de tierras, cimientos y una construcción levantada desde cero.

En la esquina suroeste, la antigua huerta de las Caballerizas limita con la muralla del Alcázar. De hecho, además de la entrada por el callejón desde los establos de Córdoba Ecuestre también se puede acceder por la Ribera o pasando por una de las antiguas puertas bajo las almenas, muy cerca del Puente de San Rafael.

El solar está infrautilizado, pero no abandonado ni descuidado. Existe una pequeña zona de huerto con plantas aromáticas y áreas de almacenamiento para el día a día de Córdoba Ecuestre y las Caballerizas Reales. En un lateral tiene sus establos la unidad montada de la Policía Local de Córdoba.