ECONOMÍA Hostetur reclama «decisiones urgentes» para sacar adelante la Escuela de Hostelería de Córdoba Lleva sin actividad desde finales de 2016 y el colectivo alerta de que la falta de personal cualificado obliga a recurrir a profesionales de otras escuelas de Andalucía

ABC

La Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo, Hostetur, emplaza a todas las administraciones con competencia (Ayuntamiento y Junta de Andalucía) a tomar «decisiones urgentes para sacar adelante la Escuela de Hostelería, cumpliendo con la palabra que la alcaldesa. Son ya muchos años los que lleva Córdoba, y el sector sin una escuela, como ha tenido siempre», demanda a través de un comunicado.

La Escuela dejó de funcionar a finales de 2017, cuando la fundación que la presidía rompió las vinculaciones con la empresa privada que llevaba a cabo los cursos, ligada al grupo empresarial de Bodegas Campos. El Instituto Municipal de Empleo (Imdeec) aseguró entonces que la Escuela de Hostelería «no cerrará ni un solo día», y ya lleva casi dos años sin actividad.

La junta directiva de Hostetur ha planteado al Ayuntamiento diferentes fórmulas, incluyendo un plan de negocio donde se recoge la viabilidad de un proyecto de Escuela de Hostelería, cursos y tipología de los mismos, y hasta una fórmula de colaboración público privada, donde la participación de importantes proveedores del sector, facilitarían el acceso a los cursos por parte de los interesados.

«Durante todo 2018, Hostetur ha hecho verdaderos esfuerzos para proponer vías de solución para la apertura de la Escuela, brindando todo el potencial que la asociación tiene», indica el colectivo. Así, se han mantenido varias reuniones con el Basque Culinary Center (institución de referencia a nivel mundial en materia de formación e investigación en el sector de la gastronomía y hostelería, entre otros). «Estas reuniones han ido enfocadas a la búsqueda de posibles alianzas y colaboraciones, contando en todo momento con el Ayuntamiento», indica Hostetur.

Según la asociación, «hay una demanda enorme de profesionales para el sector, y las plazas no se pueden cubrir porque no hay profesionales cualificados. Los hosteleros se ven con dificultades para encontrar camareros, jefes de sala, chefs, jefes de cocina y un largo etc, llegando en los últimos meses de 2018 a recurrir a profesionales de otras escuelas de Andalucía».