La cera que arde El hombre invisible Ricardo Rojas es cualquier cosa menos invisible y quizá por eso algunos no le quieren mirar

Rafael González Córdoba Actualizado: 20/05/2019 08:21h

El otro día me abordó Ricardo Rojas en modo candidato. Besos y abrazos. A mí y a 500 personas que había en La Corredera y que le conocían o él conocía. Rojas en estado puro. Ricardo infatigable, bregando por la campaña electoral y rodeado de sus compañeros y compañeras. Hay más mujeres en la lista de Acción Por Córdoba que en cualquiera de un partido neoprogre de cuotas o feminista de macho alfa con coleta. O sea, que las mujeres están y no necesitan reivindicarse frotándose el monte de Venus y colgándose pictóricamente en el palacio de la Merced: esas son otras con las que yo personalmente no deseo ni retozar ni iniciar una conversación.

Ricardo Rojas tiene a