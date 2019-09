PRIMERA PLANA Hasta luego, maestro Con el adiós de Moreno Calderón, nos quedamos sin un buen gestor que llevó con acierto la batuta de la cultura local en 2012

Baltasar López Actualizado: 04/09/2019 08:10h

Había vuelto de mi descanso estival más feliz que unas castañuelas gracias a las alegrías que me está dando mi Athletic y a que nunca he creído en la depresión posvacacional (lo duro es que se acabe agosto y no tener curro), pero a las primeras de cambio mi estado de ánimo desafinó. El lunes, el edil de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón (PP), anunció que deja el cargo por una enfermedad no irreversible. Los médicos creen que es mejor que vuelva a la enseñanza de la música y se aleje del estrés que supone la citada Concejalía a la que regresó en junio, tras un mandato en la oposición.