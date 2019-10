TRIBUNALES Guía para no perderse en el macrojuicio por el caso «Fénix», que puso en jaque a la joyería de Córdoba La Fiscalía pide a los 115 encausados por un presunto fraude fiscal de 150 millones de euros 110 millones

Este martes 15 de octubre de 2019 dará comienzo el macro juicio de la causa Fénix, o fraude del «oro negro» con 115 acusados en el banquillo en el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba. La vista será algo excepcional en la historia judicial de Córdoba con una duración de siete meses a razón de cuatro días de sesión a la semana. No hay sala de vistas capaz de albergar un juicio de estas dimensiones por lo que el juez decano ha solicitado comunicar tres salas de vistas con pantallas de circuito cerrado de TV de la planta baja de la Ciudad de la Justicia para celebrar el macro juicio. En palabras del presidente de la Audiencia Francisco Sánchez Zamorano, «la Ciudad de la Justicia es como una autopista moderna, hay fluidez pero cuando llega una avalancha de vehículos se ralentiza; no están hechas para que todos los días haya ese número de acusados, abogados o testigos».

El caso es que el volumen de la causa es inaudito: 180 tomos, legajos, periciales, documentación de la Agencia Tributaria o extractos bancarios con embargos de fincas, viviendas y coches de alta gama así como relación de bienes como oro, plata, piedras preciosas que permanecen desde hace más de 12 años —los que ha tardado la fase de instrucción— en las cajas fuertes de los bancos. Aunque la causa está digitalizada, la búsqueda de un dato concreto durante el juicio va a ser una odisea para el tribunal. Su manejo es complicadísimo, según han indicado fuentes judiciales. La magistrada encargada de celebrar el juicio es la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, Inmaculada Navarro, que a su vez, ha tenido que aparcar el resto de asuntos de su órgano judicial para dejarlo en manos de una jueza sustituta, pendiente de tomar el relevo. ABC recupera algunas claves del caso.

¿Quién acusa?

Acusa el Ministerio Público que estará representado por la fiscal experta en delitos de Anticorrupción y Económicos, Esther González, quien trabaja desde hace meses con la Abogada del Estado, Carmen García Cantó, enjaretando las dos acusaciones públicas.

¿Quién defiende?

Al otro lado de la bancada, sentados a modo de público porque no caben en el lateral izquierdo donde se situarían en una vista ordinaria estará casi medio centenar de letrados de la defensa. Algunos abogados asumen la representación de varios de los acusados y sus empresas. Los bufetes de abogados tendrán que turnar a sus letrados para no «paralizar» los despachos durante los meses que dure el juicio. La jueza tiene previsto excusar a algunos si así lo desea y no es vinculante para su cliente en determinadas jornadas.

¿Cómo arrancará el juicio?

Desde el pasado mes de junio, después de 12 años de instrucción, el órgano encargado de enjuiciarlo ha dejado un plazo de tres meses para que comiencen a resolverse las cuestiones previas a la vista, como pueden ser las peticiones de nulidad por parte de las defensas, dadas, entre otros motivos, a las demoras (algunos delitos podrían haber prescrito) y los cambios societarios que se ha producido durante más de una década de instrucción del caso.

La magistrada encargada del macro juicio tiene previsto dejar resueltas estas cuestiones al comienzo de la vista, y pese a que pueda haber alguna petición de archivo o nulidad en algún caso en concreto, el juicio continuará con todos los acusados, para que en caso de que hubiera recurso, no tener que repetir la el juicio por estos casos puntuales. Los primeros en declarar serán los acusados.

¿Qué se juzga?

Se juzga el resultado de la operación policial denominada Fénix. Arrancó tras meses de pesquisas en la mañana del 8 de noviembre de 2006 cuando agentes de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional irrumpían en los cimientos de la joyería cordobesa. Sin duda, el mayor caso de fraude del llamado «oro negro»: comprar oro para depósito o inversión (sin cierta tributación, más barato) y manufacturarlo(evitando su correspondiente impuesto a partir de los beneficios obtenidos).

El montante requerido a los 115 encausados un presunto fraude fiscal de 150 millones de euros asciende a 109.858.627 euros. Llegaron a moverse 32 toneladas de oro de máxima pureza importado de Suiza y valorado en 400 millones de euros con el apoyo de 45 sociedades.

¿Qué bienes están en juego?

Doce años después, y todo está organizado para celebrar la vista esta semana, la mayoría de los bienes que les fueron intervenidos a los acusados siguen bloqueados. Fincas, viviendas, cuentas bancarias, fondos de pensiones y activos financieros por valor de 10 millones de euros bloqueadas a las mercantiles y personas físicas investigadas por su presunta implicación en este presunto fraude millonario al erario público en el sector de la joyería. Sirva como apunte que el valor catastral de los inmuebles bloqueados en Córdoba, Barcelona, Málaga y Jaén, asciende a 6 millones de euros del año 2006.

Las cuentas bancarias, fondos de pensiones y activos financieros frenados tenían un saldo global de 3,1 millones de euros. Igualmente, en los 14 registros practicados en las cuatro provincias se intervinieron 220.000 euros en efectivo, 28,5 kilos y 23 láminas de oro, 180 bolsas de piedras preciosas, 30 kilos de plata y cuatro de paladio, litografías, tallas y esculturas de gran valor, así como diverso material informático e instrumental para la fabricación de joyas.

¿A qué penas se enfrentan?

Las penas de prisión a las que ahora se enfrentan los 115 acusados suman casi 384 años por defraudar 150 millones de euros del año 2006. El Ministerio Público estima penas que van desde los 384 años y 288 años de cárcel para el cabecilla de la trama, el catalán P.J.R.G., y su hijo P.J.R.F., respectivamente, acusados de 108 delitos fiscales cada uno con un mínimo de 82 años de prisión para alguno de los joyeros cordobeses que formaban parte de esta trama por cometer 41 delitos. La fiscal acusa al supuesto cabecilla y su hijo de ser cooperadoers necesarios de los delitos cometidos por las empresas que forman parte de la trama (94).