Baltasar López

ABC acaba de publicar un magnífico sondeo electoral que nos revela cómo está el «Grand National» de la Alcaldía. A siete meses para las municipales, lo lidera el PP con algo más de un cuerpo de ventaja respecto al PSOE. Pero su galopar muestra síntomas de fatiga. La encuesta le da entre nueve y diez ediles, cuando ahora tiene once -el bastón de mando se logra con 15 concejales, de un total de 29-. A José María Bellido, que por primera vez lleva las riendas de los populares, le hará falta espolear sus opciones. Éstas tropiezan con el obstáculo de la mala imagen nacional de su partido por los casos de corrupción. Para acelerar el paso, y asegurarse la elección como regidor gracias a un pacto con un Ciudadanos emergente, deberá acertar con la lista, elaborar un buen programa y patearse la calle aún más de lo que lo hace.

Los socialistas, pese a todo, tienen a día de hoy opciones, no de ganar los comicios, pero sí de retener la Alcaldía reeditando un acuerdo de la izquierda. Pese a todo es pese a que su cogobierno saca un aprobado raspado (5,4) -y eso que el bipartito de PSOE e IU dirige un Ayuntamiento que sí ha tenido dinero para gastar, a diferencia de lo que le pasó al PP, aunque no ha sabido hacerlo-; pese a que los encuestados suspenden (4,8) a la regidora, Isabel Ambrosio; o pese a que... ¡el 52% de los cordobeses no es capaz de mencionar de forma correcta el nombre de la primera edil! Pese a todo, los socialistas podrían subir de siete a ocho ediles y conservar el bastón de mando.

Por detrás, galopa potente Ciudadanos. Será la gran sensación: se prevé que salte de dos a cinco concejales. No ganará las elecciones pero sí puede decidir quién se lleva la Alcaldía. Se perfila como la llave del futuro gobierno local y ello aunque, en una decisión temeraria, aún no tiene decidido quién será su jockey.

Y ni IU, que mantendría sus cuatro ediles, ni Ganemos, que perdería uno y bajaría a tres, rentabilizarían su contacto con el poder -los segundos sostienen al bipartito desde la oposición-. La encuesta explica por qué. El 86% de los consultados declaró que el paro es nuestro principal problema. La coalición de izquierdas y la fuerza verde -también el PSOE, lo que perjudica su galopar- han dejado que desear en el combate de esta lacra, con el acoso a Cosmos, los obstáculos al centro comercial de Rabanales 21 o el trote cochinero en la concesión de licencias. Sí se han ocupado de temas que sólo interesan a su electorado, y dudo que a todo, como la titularidad de la Mezquita-Catedral. IU, Podemos y Ganemos tiene ante sí, además, el reto de lograr la confluencia para las municipales. Si la consiguen dañándose con guerras internas -Ganemos por ahora dice «no»-, la lista común les puede lastrar más que espolear. Con siete meses aún de carrera, la distancia que hay entre PP y PSOE y un 45% de indecisos, el «Grand National» de la Alcaldía se prevé emocionante.