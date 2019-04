Gobierno Humpty Dumpty

Seguir Mario Flores Córdoba Actualizado: 01/04/2019 08:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si todo ha ido bien (o mal, según se mire), ya tenemos rotuladas las trece calles que nuestro ayuntamiento ha decidido re-denominar siguiendo los mandatos de la sectaria y partidista Ley de Memoria Histórica.

Verán ustedes, a mí no me parece ni bien ni mal que nombren a las calles de una u otra manera, lo que sí me parece inaceptable es que para hacerlo tengan que valerse de razones ideológicas, que no otra cosa subyace en la modificación que inspira la citada ley.

Algunos tendrían que comprender que la ciudadanía, en su mayor parte, rige sus vidas por razones alejadas de la ideología y la política. Por ello a muchos les coge muy