Entrevista a Ana Leal Gerente del Área Sanitaria Norte: «El centro de salud de Villanueva de Córdoba alarma» La nueva responsable destaca la falta de especialistas en la zona

J. López @abccordoba Pozoblanco Actualizado: 03/07/2019 08:16h

Ana Leal, gerente del Área Sanitaria Norte, cataloga la falta de personal como el principal problema que tiene su departamento y a resolver o paliar esa situación ha enfocado sus esfuerzos desde su llegada a la gerencia el pasado mes de marzo. Ana Leal es la gerente de un Área Sanitaria que hace frente desde hace tiempo a la falta de profesionales.

-¿Cómo está siendo su llegada a la gerencia del Área Sanitaria Norte y qué situación se ha encontrado?

-La llegada ha sido bastante buena y la situación que me he encontrado es un poco dificultosa porque tenemos un problema importante de falta de personal que estamos intentando solucionar con la colaboración del Hospital Reina Sofía. Las especialidades en las que tenemos más problemas de cobertura son Urología y Anestesia, porque teníamos también problemas en Cirugía, pero afortunadamente se ha contratado a un cirujano.

-Es un problema que se viene arrastrando durante tiempo, ¿qué solución se puede aportar al respecto?

-Es difícil porque el problema que estamos viviendo aquí no es sólo nuestro porque se están jubilando muchos médicos y no ha habido una previsión para que la formación de médicos MIR pudiera paliar este problema. No se ha previsto y el déficit que tenemos es generalizado.

-¿Cómo afecta esa falta de especialistas en la actualidad al paciente?

-Ahora mismo con la colaboración del Reina Sofía el paciente no lo va a sufrir prácticamente. Cuando llegué había una lista de espera quirúrgica importante porque no teníamos anestesista, no por otra cosa, y gracias a esa colaboración se ha aumentado la actividad ordinaria en los quirófanos, se ha establecido una actividad extraordinaria y se ha ido quitando lista de espera. También hemos utilizado el concierto que tenemos con el Hospital San Juan de Dios y prácticamente en octubre, probablemente, no tengamos ningún paciente en lista de espera.

-¿Qué medidas estás siendo las primeras que está implantando como nueva gerente?

-Las primeras medidas están centradas en solucionar el tema de personal, pero también nos hemos ido a Atención Primaria porque nos interesa mucho activar protocolos de atención conjunta entre Primaria y el Hospital. Estamos también intentando, en la medida de lo posible, ampliar la cobertura de especialidades que no tenemos como es Neurología. Por supuesto, vamos a trabajar en mejorar la calidad de vida de los pacientes, por ejemplo, los pacientes que van a diálisis probablemente en septiembre ya no tengan que ir al Hospital Reina Sofía porque se hará diálisis aquí todos los días.

-¿Cómo ha sido el proceso de implantación de las medidas del Plan de Choque y cómo ha repercutido en profesionales y pacientes?

-Para la implantación del Plan de Choque lo primero que hicimos fue rentabilizar la actividad diaria, hemos aprovechado al máximo el horario de los quirófanos. También se ha puesto una actividad extraordinaria por las tardes con lo que ha aumentado la actividad quirúrgica y eso ha ayudado a bajar las listas de espera. Cuando ya no podíamos abarcar más se ha ofertado el concierto con el Hospital San Juan de Dios, algo que los pacientes no han tomado mal.

-Por último, los presupuestos de la Junta dejan fuera al Centro de Salud de Villanueva de Córdoba. ¿Qué puede decir a este respecto, cuál es la situación actual?

-La situación del Centro de Salud de Villanueva de Córdoba es alarmante. La idea era ampliar el actual Centro de Salud, pero está ubicado en el centro del pueblo, con una accesibilidad muy mala. Sé que el consejero está por la labor de intentar dar una solución lo antes posible, lo que ya no sé es si estará de acuerdo en buscar otro sitio o mejorar el actual Centro de Salud.