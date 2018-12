Gaudete in Domino

Javier Tafur

Nuestros niños, que parecían ser todos de Susana, llevan cuarenta años representando ese futuro que nunca llega a Andalucía. Aunque algunos tienen ya muy poco de niños. Durán era un mozalbete con catorce años cuando el PSOE empezó a gobernar esta tierra. Si el sistema educativo hubiese sido tan prometedor como se dijo, algo se hubiera conseguido de él a efectos académicos. Si bien es cierto que no los necesitó para alcanzar la presidencia del Parlamento andaluz. No obstante, fue avanzándose. De Susana, que entonces sólo tenía cuatro años, el sistema logró, tras otros muchos de incertidumbre, hacer toda una licenciada en Derecho. Y no necesitó más para llegar a presidenta de la Junta de Andalucía.

Tal vez