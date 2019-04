FÚTBOL SALA García Román: «Quiero que el play off sea una fiesta para la ciudad» El presidente del Córdoba Futsal confía en ver a su equipo en las series por el ascenso a Primera

A. D. Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 25/04/2019 09:07h

José García Román, presidente del Córdoba Futsal, es un hombre del deporte. Fue árbitro y periodista antes de enrolarse en la aventura de hacer las veces de directivo. Por lo tanto, conoce bien los entresijos de la competición en sí, algo que ha servido para que su club, que tan sólo tiene seis años de vida, esté a las puertas de disputar un ascenso a la que se puede considerar como la mejor liga del mundo en su disciplina. Además, con el añadido de despertar la pasión de los aficionados al deporte de Córdoba, que han hecho del Vista Alegre un lugar de peregrinación cada quince días con aforos que superan los 2.500 espectadores.

Para lograr la clasificación, el Córdoba Futsal depende de sí mismo en los partidos que le quedan ante el Rivas y el Colo-Colo de Zaragoza o que el Santiago, su perseguidor, no consiga un pleno de victorias que le obliguen a sumar más de dos puntos. Pese a ello, García Román confiesa que «es interesante ese colchón de puntos porque no te la juegas a una carta». De hecho, confesaba que «me preocupa lo económico porque sin apoyos es difícil seguir».

Es decir, el Córdoba Futsal vive su mejor momento deportivo que fundamenta en «la confianza en la cantera, porque sabemos que hay mucho nivel», a lo que suma que «estar en el play off con una plantilla plenamente cordobesa es algo superlativo». Incluso apuntaba que «ojalá esto sirva para que otros clubes de otros deportes también miren a lo que tenemos en casa»

En sus funciones de gestor, le preocupa un futuro en el que probablemente no esté el Córdoba. Pero se muestra decidido en la idea de que «habrá fútbol sala el próximo año y como mínimo en Segunda». Y ahí espera que «las instituciones y empresas nos tengan en cuenta, porque llevamos a más de 2.500 personas al Vista Alegre». Y para ello tiene claro que «me dejaré la vida».

En cuanto a la relación con el Córdoba CF, apuntaba que «somos el último apéndice, porque, por ejemplo, están más volcados con el equipo femenino». Pero aquí continuaba su argumentación indicando que «todo depende del primer equipo y con un posible descenso a Segunda B, los ingresos bajan mucho y el resto perderíamos». Con todo, indicaba que «es un patrocinio que para nosotros ha sido muy favorable, porque nos ha acercado a sus seguidores». Y a esa circunstancia se suma que «algunos patrocinadores no nos están abonando las cantidades acordadas».

Sobre el play off, explicaba que «no me veo en Primera, pero tampoco me vi en Segunda». Por ello, estima que «quiero que el play off sea una fiesta del deporte para la ciudad y aunque nos goleen, lo disfrutaré». Y es que «cuando estábamos en Tercera y Vista Alegre estaba solo, alguien me dijo que algún día lo veíamos lleno algo que ya sucedió el día de Elpozo de la Copa del Rey».