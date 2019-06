ENTREVISTA Gabriel Pérez Alcalá (Loyola Andalucía): «La educación es la gran asignatura pendiente» El máximo responsable de la institución de la Compañía de Jesús alerta del elevado abandono escolar y del menor rendimiento universitario

Jesús Álvarez Actualizado: 24/06/2019 12:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Gabriel Pérez Alcalá (Jaén, 1961) es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Córdoba. Rector de la Universidad Loyola de Andalucía desde 2013, ha sido profesor visitante de Economía en las Universidades de Lüneburg, Passau y Munich (Alemania) y Linz y Viena (Austria). Ex-director de colección y editor de Economía en Cambridge University Press, es miembro de la American Economic Association, de la European Economic Association, de la Sociedad de Economía Mundial y del DAAD.

¿La marcha de la Universidad Loyola a Dos Hermanas tiene algo que ver con la quiebra de Abengoa?

No. El edificio no estaba adaptado a la Universidad y por generosidad de Felipe Benjumea se adaptó al uso docente.

Les cedió gratis la sede...

Sí, aunque los últimos años ya hemos pagado. Siento lo que le ha ocurrido a esta gran empresa y las miles de personas que perdieron su empleo.

Se acaban de graduar trescientos alumnos de ADE, Economía, Derecho, Comunicación, Ingeniería Electromecánica, Organización Industrial, Criminología, Educación Primaria, Relaciones Internacionales y Psicología. Este ha sido la primera graduación de Ingeniería de Organizacion Industrial, y de Criminología. ¿Contemplan crear alguna nueva titulación?

El balance es muy satisfactorio porque hemos pasado de ciento y pico egresados del año pasado a trescientos este año, sin contar los 170 de Córdoba. Iniciaremos el curso que viene el grado de Ingeniería y Tecnología Industriales y el doctorado de Psicología.

El anterior Gobierno socialista dilató mucho la concesión de algunas titulaciones. ¿Por qué?

Tuvimos silencio administrativo en algunas nuevas titulaciones que solicitamos y ganamos un pleito a la a Junta por el grado de Psicología. A partir de ese momento, los procedimientos legales se cumplieron a la perfección.

¿La Universidad Loyola elige a sus alumnos o son los alumnos los que eligen a Loyola?

Primero son los alumnos los que nos eligen y luego nosotros seleccionamos. Pero sólo para comprobar si cumplimos las expectativas que ellos tienen en su estancia por la Universidad. No hacemos entrevistas personales sino pruebas psicotécnicas. Sus conocimientos vienen acreditados por la Selectividad.

¿Cómo seleccionan sus profesores?

Por su currículo, su carrera investigadora y sus publicaciones. Luego les hacemos cuatro entrevistas. Las primeras las hacen técnicos de recursos humanos, luego han de pasar por un filtro de investigación y otro de docencia. Si no hay tres informes favorables, no se les contrata. Para los profesores asociados, se exige al menos diez años de experiencia. La evaluación del profesorado se hace cada año. El segundo año se produce una evaluación más profunda y en ella se decide si continúa como hasta ahora o necesita algún refuerzo o ayuda de formación. O que no continúa.

¿Loyola es una universidad cara o barata?

Si la comparamos con las universidades públicas y privadas de EE.UU., es muy barata. Si la comparamos con las privadas que hay en Madrid somos una universidad hasta cierto punto barata.

Destinan el diez por ciento de lo que recaudan en tasas a becas. Acaban de becar a varios alumnos del Polígono Sur.

Para nosotros es muy importante que uno de cada cuatro de nuestros alumnos disfrute de algún tipo de beca. Algunos tienen una beca completa y otros del 25 por ciento. Tenemos becados en Polígono Sur y otros barrios.

En todos esos barrios se produce un fracaso escolar cercano al 50%. ¿Es la educación la gran asignatura pendiente de Sevilla y Andalucía?

Hay tres hechos objetivos que me obligan a contestar que sí. Andalucía tiene el índice de abandono escolar más temprano de España, que se ceba en los barrios más pobres, donde es más del doble que la media. En los barrios de clase media y media-alta el abandono es prácticamente cero. El segundo hecho objetivo es que el rendimiento escolar de los alumnos andaluces está por debajo de la media nacional y de la OCDE. Fruto de los dos anteriores, nuestro índice de universitarios y de grado superior de FP que logran terminar sus estudios es más bajo que la media nacional. El problema educativo es muy grave en Andalucía y no está en la Universidad, sino en los niveles tempranos de educación.

¿Cómo cree que podría atajarse?

Faltan recursos educativos en los barrios con mayor abandono escolar. No puede ser que Polígono Sur tenga los mismos profesores que los barrios de clase media donde la tasa de abandono escolar es la mitad o no existe.

«No entiendo que se valore tanto en España meter una pelota en una canasta o en una portería, mientras se menosprecia el saber científico»

El conocimiento científico tampoco goza de mucho prestigio social Cualquier jugador juvenil de baloncesto gana más que un catedrático y le he escuchado decir en alguna ocasión que un cocinero está más reconocido en España que cualquier eminencia de la física o las matemáticas.

Es que no entiendo que se valore tanto en España meter una pelota en una canasta o en una portería, mientras se menosprecia el saber científico. Lo cierto es que los españoles no tenemos ninguna cultura intelectual ni demasiado interés sobre las eminencias universitarias. La universidad no está en nuestra vida, no hay novelas ni películas ni series sobre eso, a diferencia de EE.UU, donde «Bing Bang Theory» es una serie de culto, se paga muy bien a los profesores y se venera a un físico como Einstein. En España la serie estrella es «La que se avecina». ¿No cree que muchos se hubieran escandalizado si la semana pasada se hubiera casado en la Catedral de Sevilla, con todo ese gasto y boato, no un futbolista, sino un catedrático? A un futbolista se le permite todo. Son los nuevos dioses de España y los cocineros parece que también.

¿No cree que alguna de culpa de eso la pueden tener algunos de los intelectuales o personas que ha pasado por la Universidad?

Sí, si refiere a los pseudointelectuales, actores y demás artistas que se vanaglorian de no haber aprendido nada en la Universidad o de haber dedicado su estancia en ella a fumarse porros en vez de a estudiar e ir a clase. Además, se ha vendido la Universidad como algo aburrido, donde apenas se aprende nada, cuando eso no es verdad. La mayoría de las veces hablamos de banalidades de la Universidad. Estamos muy atrasados.

¿Y los medios de comunicación?

Yo hice un experimento hace algunos años con la revista semanal de El País: analicé las entrevistas que publicaron y fui apuntando las profesiones de los entrevistados. Me salieron cuatro cocineros, cinco deportistas, otros cuatro representantes de la moda, unos cuantos políticos, dos o tres escritores, algún periodista o pseudointelectual y tres científicos. Eran unas cincuenta y en ellas sólo se incluía a tres científicos y ninguno de Humanidades Economía, Física, Matemáticas ni de Biología. Los tres, por cierto, estaban en EE.UU.

Si hiciera hoy ese experimento, debería añadirse algún «influencer», «instagramer» o «youtuber».

Esto es muy triste. Da el índice de lo que es la cultura en España.

Les pide a sus alumnos que sean «creativos, competentes y compasivos». ¿Son los valores de «marca» de Loyola y de la Compañía de Jesús?

Es importante que los alumnos sean conscientes de la realidad en la que viven; competentes, no competitivos, porque eso implica compararse con otro, lo cual lleva a la envidia; comprometidos con las causas justas; compasivos con los demás; y creativos. Esas son nuestras cinco ces.

Los andaluces son bastante creativos, aunque quizá les falte la ce de la constancia.

Esa ce de constancia sería una sexta ce fantástica. Creo que nosotros somos creativos pero en bruto, es decir, tenemos muchas ideas pero nos cuesta mucho organizarlas. Los andaluces somos los más artistas de España pero nos falta estructura y disciplina para la producción científica.