URBANISMO Fuentes apuesta por «levantar el foco» de los veladores y anuncia que «comisiones, las justas» El PP buscará el consenso con vecinos y hosteleros evitando debates eternos y sin «demonizar» al sector

La creación de comisiones y mesas de trabajo fue una constante del gobierno municipal de PSOE e IU, que hizo bandera de la participación ciudadana. Las críticas a esas reuniones que se eternizaban sin llegar a puerto alguno fue también una constante en las críticas de la oposición, encabezada por el PP, que ahora, desde el gobierno, se niega a continuar la senda.

«Comisiones, las justas y necesarias», afirmó el martes el delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes. Lo hizo al hilo de las últimas informaciones relativas a una futura nueva ordenanza que regule la ocupación de vía pública y, por tanto, los veladores, que protagonizaron una de las comisiones más polémicas del anterior mandato con Pedro García (IU) como presidente de Urbanismo.

Ahora, el cogobierno de PP y Ciudadanos abogará, según Fuentes, por «levantar el foco» de este asunto y buscar el consenso con vecinos, hosteleros y comerciantes de una manera más resolutiva, sin enfrentamientos y con voluntad de acuerdo. Fuentes aclaró que no es partidario de comisiones de las que cada participante sale ofreciendo una versión y que apuesta por un método más discreto para alcanzar acuerdos que eviten el malestar.

Fuentes avanzó que ya se han mantenido reuniones con los hosteleros en los que Hostecor ha mostrado su total colaboración, como también lo ha hecho el movimiento vecinal. A partir de ahora, se ha acordado «tener mucha discrección, no seguir poniendo el foco en estos debates y alcanzar acuerdos para evitar el malestar».

Y es que, a juicio de Fuentes, lo que consiguió la mesa de veladores fue «demonizar» al sector de la hostelería y causar problemas con los vecinos. Un gobierno, dijo Fuentes, tiene que gobernar, y eso pasa por tomar decisiones y no dejar que asuntos como éste se eternicen. «Al final las cosas no se resuelven, los problemas no se arreglan y la gente se desencanta», zanjó.