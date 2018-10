Festival Internacional de las Flores Flora de Córdoba premia al belga Mark Colle con el primer premio por su obra «Los niños del parque» El segundo premio correspondió al japonés Hideyuki Niwa por su trabajo «El impulso de la pasión»

J. M. C.

El jurado del Festival Internacional de las Flores, Flora, ya tiene a su ganador. Así, el triunfador de un evento con claro carácter exterior, tanto por los participantes como por el cada vez mayor conocimiento que se tiene de él a lo largo y ancho del orbe, fue el belga Mark Colle, quien se embolsará 30.000 euros del primer premio por su obra «The children of the park».

Los componentes del jurado, formado por el español Rafael Doctor, director del Centro Andaluz de la Fotografía; el británico Christopher Woodward, director del The Garden Museum de Londres, y la estadounidense Natasha Lisitsa, miembro de Waterlily Pond y ganadora de Flora 2017, decidieron premiar la obra instalada en en el Patio de la Escuela de Arte de Mateo Inurria «por su originalidad, adaptación a la ubicación donde está expuesta, audacia y capacidad de permanencia en la memoria del espectador».

Según se detalla en la información colgada por la organización sobre esta obra, «a Colle no le gusta comentar sus obras: prefiere que ellas hablen por sí mismas. Partiendo del carácter oculto y olvidado del jardín de este palacio convertido en centro de enseñanza artística, nos introduce en un particular parque infantil abandonado. ¿Nostalgia? ¿Sueño? Inspirado en la serie Playground del joven artista polaco-canadiense Przemek Pyszczek, el belga nos propone un viaje silencioso a la infancia, en el que cada uno verá y escuchará lo que ella quiera contarle».

El belga Mark Colle mientras elaboraba su obra - VALERIO MERINO

El único problema será decidir qué parte de la estructura llevarse a la próxima edición de Fitur en Madrid, donde se suele vender bien este producto turístico de éxito y atractivo para los visitantes, ya que su obra está compuesta por numerosas secciones diferenciadas.

De igual modo, el segundo premio, dotado con 10.000 euros, correspondió al japonés Hideyuki Niwa por su instalación «Driven by Passion», en el patio de la Posada del Potro, merced a su «perfecta ejecución».

El segundo premio fue para «El impulso de la pasión», de Hideyuki Niwa - ÁLVARO CARMONA

De la obra del nipón habla la organización diciendo que «todos, defiende Niwa, llevamos nuestra pasión, o los impulsos que la agitan, en el corazón. Para Flora ha representado, con una gran forma curvada compuesta por miles de plantas, ese tipo de poder que no podemos controlar. La fuerza de la naturaleza se comunica con nuestras emociones una veces de forma agresiva, otras a través de la belleza: el artista japonés opta por la segunda opción y contrapone las sinuosas formas de su obra con las líneas rectas del patio de la Posada del Potro, en un juego visual que busca mostrar el poder del contraste. En él reside la fuerza. Y la belleza».

El japonés Hideyuki Niwa en plena faena con su obra - VALERIO MERINO

Así se dio a conocer ayer por la tarde en el Palacio de Congresos de la calle Torrijos, donde se celebró una gala de entrega de premios a la que acudieron, entre otros, la alcaldesa, Isabel Ambrosio; la concejal de Promoción de la Ciudad, Carmen González; los socios de Zizai Hotels, Juan Ceña y Yinfeng Tang; la directora del festival, Chelo Lozano; el director artístico, Emilio Ruiz Mateo, director artístico, así como con los seis artistas participantes.

La semana próxima se dará a conocer el premio especial del público.