El fiscal cree que hubo lucro a costa del torero de Córdoba José Luis Torres Lanza una dura crítica contra los acusados que llevaban la carrera del diestro cordobés

«Apoderado y cuadrilla buscan torero para hacer festejos, nivel C (plazas de tercera) para poder conseguir beneficios». Éste fue el titular que dejó el fiscal del caso en el que se acusa de presunta apropiación indebida y falsificación documental a dos apoderados que trabajaban con el torero cordobés José Luis Torres y que recogió en su informe de conclusiones finales en el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

El representante del Ministerio Público elevó a definitivas sus conclusiones en el juicio que ha quedado visto para sentencia por el que el empresario y apoderado taurino y «su colaborador» se enfrentan a cuatro años y nueve meses de prisión por los presuntos delitos que se le atribuyen tras el proceso de instrucción realizado.

La Fiscalía elevó a definitivas sus conclusiones matizando que sólo han podido ser documentadas en el acto del juicio seis corridas de toros (una de ellas benéfica por lo que no había remuneración para el matador de toros) de las 24 que venía reclamando el torero José Luis Torres como impagadas a lo largo de su relación profesional con los acusados en la vista oral. Según el relato del fiscal, ha quedado patente durante todo el juicio que los acusados han mostrado nulo interés por la figura del torero, que a su juicio, se ha tratado sólo de una pieza «para poder conseguir dinero». «Una vez que el torero iba a pasar a categoría B (en plazas de primera) donde ya cobraría gran parte de las corridas ya no le interesaba a los apoderados», ha relatado el fiscal.

Para el Ministerio Público, ambos acusados para los que solicita la misma pena de prisión actuaron en connivencia, aunque presenta una alternativa en caso de que ésta no quedara probada entre ambos. El problema que plantea el fiscal se encuentra a la hora de calibrar la cuantía a devolver al torero en caso de ser declararse la culpabilidad por el tribunal por el funcionamiento económico de las temporadas 2012 y 2013.

Cinco corridas

En el acto de juicio, según el representante de la Fiscalía, las pruebas han ratificado que hubo cinco corridas en las que actuó el diestro y las liquidaciones las recibió el principal acusado en metálico.

Es, dijo, «una realidad contrastable, que la persona receptora de los honorarios fue el apoderado». Sin embargo, la Fiscalía reconoció que para calcular la cuantía objeto de la denuncia criminal habría que deducir los gastos, de los que no hay facturas como el principal acusado ha recnocido.

La Fiscalía propuso una pena alternativa en caso de que el tribunal no reconociera la connivencia entre los acusados. Pidió que se valorase la ponderación media o mínima de las liquidaciones de estas cinco corridas para extenderlas a las 19 restantes que no han sido documentalmente acreditadas. En todo caso, prosiguió el fiscal, ha quedado acreditado a lo largo de la vista oral «que se trata de un delito de apropiación indebida por superar en cualquier caso los 50.000 euros, y con los que habría que remunerar a la persona que actuaba en esas 24 corridas, que no es otra que el torero, que se jugaba la vida».