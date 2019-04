Toros «La Fiesta taurina se ha tratado en Córdoba con poco cariño» El torero retirado y apoderado, José Luis Moreno, está a punto de acabar su etapa como edil por el PP Córdoba

Fue la última gran esperanza de la afición. Cuando José Luis Moreno (Dos Torres, Córdoba, 1974) comenzó a pisar ruedos, se iba a convertir en el último gran novillero, el último gran torero que Córdoba vería desfilar en muchos años. Con el máximo respeto a los sucesores, Moreno, que siguió la estela de Finito y Chiquilín, a nivel de interés y participación en grandes ferias, pisó el freno al nacimiento de figuras taurinas cordobesas. Ahora, a punto de aparcar su carrera política, retorna al mundo del toro como apoderado de Manuel Escribano, uno de esos toreros necesarios que se apunta a las duras y las maduras.

¿Cómo surgió la idea de volver a los ruedos, como apoderado?

Comenzó por la relación de amistad que mantengo con Manuel. Siempre he estado cerca de su carrera. La temporada pasada, cuando dejó su relación de apoderamiento, se planteó esta opción y así comenzamos. Tengo una fe tremenda en él como torero. Es un protagonista muy necesario para la Fiesta. Mi relación con él está basada en lo personal, en lo que yo pueda aportarle desde mi experiencia en su crecimiento como profesional. No es una relación mercantil pura y dura. Las decisiones están basadas en la dimensión artística y proyección profesional. Procuro consensuar cosas con él.

A estas alturas aún no sabemos nada de la Feria de Córdoba. ¿Estará Escribano en el ciclo cordobés?

Córdoba viene haciendo unos carteles muy parecidos año tras año. No he visto oportuno hablar con la empresa. Pero ellos tienen mi teléfono (ríe).

¿Cómo ve a la Córdoba taurina?

Con un lastre tremendo de desilusión. Está adormecida, que no muerta. La Fiesta se ha tratado con poco cariño por parte de distintos actores: las empresas o las administraciones. Tampoco han salido toreros nuevos que ilusionen a la afición. En Córdoba ha habido toreros con condiciones que no han llegado a cuajar en las ferias. Ahora mismo, en las nuevas generaciones no hay nadie que ilusione, falta una infraestructura para ello. Valoro la impagable labor de la Escuela Taurina, con el apoyo del Círculo Taurino, pero eso no está funcionando. Porque considero que hay que dotarla de los medios suficientes.

¿Qué papel juega la administración?

Las administraciones han permanecido de espaldas. Es una gran irresponsabilidad por parte de los representantes públicos, también por parte del sector, que nunca se ha reivindicado. El toreo no se ha cuidado. La Administración, tratándose de un Bien de Interés Cultural, está obligada a promocionar y divulgar la Tauromaquia.

Ha comprobado estos cuatro años cómo funciona una administración al ser edil del PP en el Ayuntamiento de Córdoba. ¿Cómo ha vivido esta etapa?

Me he sentido muy respetado en el PP. No volveré a repetir como cargo público, porque mi compromiso era para este período. He tenido el privilegio de participar durante cuatro años de casi todas las decisiones que se han podido asumir en la ciudad. Ha sido muy enriquecedor. Ahora tengo una perspectiva más amplia de lo que es la sociedad.

A los toreros siempre se les achaca que viven en su mundo.

El toreo es un mundo donde se madura mucho, pero también muy endogámico. Estos cuatro años me han servido como aterrizaje en la vida civil.

¿Volverá a torear algún día?

[Piensa] Deseos de torear no tengo. Pero es posible que alguna vez vuelva… No hice despedida [se retiró hace seis años]. Igual podría hacer algo especial cuando cumpliera veinticinco años como torero. Lo que ocurre es que pasa el tiempo y la inactividad se paga.

¿Volver con, por ejemplo, Finito o Chiquilín? Menudo aliciente.

Con cualquier compañero, se podría hacer. Pero tendría que tener esa llamada desde mi interior. Dejé de torear porque no tenía la suficiente ilusión. Aunque sé que no encontraré nada en mi vida que me llene más que torear.

¿Recupera como apoderado esas ilusiones, en cierta medida?

Completa mi opción vocacional, no cabe duda. Estoy reviviendo sentimientos muy parecidos a los que vivía antes… Y con una intensidad tremenda. Que no recordaba. Me llenan de ilusión. Había una parte de mí dormida y de nuevo estoy sintiendo muchísimo. Ahora tenemos dos compromisos muy importantes, Sevilla y Madrid. Mis pensamientos están puestos y focalizados ahí.

¿Se ve ya siempre como apoderado?

Tengo otras iniciativas en marcha, que he ido desarrollando a nivel empresarial. Todo lo que haga en otros ámbitos, estará siempre muy ligado a Córdoba. Muchas cosas me hacen ilusión aquí.

Dígame una.

Ser empresario de la plaza de toros de Los Califas. Hay mucho trabajo por hacer. Ahora, esta feria necesita una empresa que trabaje los 365 días, no que permanezca ausente. Hay que hacer un labor de promoción, de fidelización, etc. Fíjese en las fechas en las que estamos y aún, como decía, no tenemos noticias de la Feria. La semana pasada coincidí con Finito y me dijo que ni le habían llamado aún. Es una dejadez tremenda. Esto ahonda más en el pesimismo. No hay fórmulas mágicas para recuperar la Feria. Nunca actuaría con aires de grandeza, pero intentaría dar a Córdoba una Feria con más prestancia. A la afición no se la trata con el cariño que merece. Como profesionales, la gente de la empresa actual (FIT) son intachables, pero su actitud no es la que Córdoba necesita. Ser empresario de esta plaza, o postularme, sería un proyecto a medio plazo, nada inminente.