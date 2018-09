EDUCACIÓN La familia del niño autista de La Carlota esperará a que sea el juez quien diga a qué colegio debe ir Solicitará medidas cautelares esta semana para que siga en su centro hasta que se celebre el juicio

David Jurado

Cristian, el niño de seis años con autismo de La Carlota al que la Junta de Andalucía le ha denegado la matrícula en el colegio que compartía con su hermano y lo ha derivado a otro centro, sin el consentimiento de los padres, continúa sin escolarizar. Y así seguirá hasta que se pronuncie la Justicia.

La madre del menor, Concepción Sierra, informó a ABC de que sus abogados están ultimando la solicitud de medidas cautelares al juez, una petición que se realizará esta misma semana. En ella, se aportarán los informes de los terapeutas que han tratado al niño y que, según la madre, señalan que el cambio de centro sería perjudicial para su evolución, por lo que solicitarán al juzgado que hasta que se resuelva el juicio el menor sea ingresado en el colegio Nelson Mandela, en el que llevaba matriculado tres años.

«Si el juez ve conveniente los informes que aportamos en la solicitud de medidas cautelares, si entiende que es verdad que el niño iba avanzando, que lo mejor para el niño es estar en clase con sus compañeros y que todos los informes son favorables a que siga en su colegio, pues solicitaremos que siga en su centro», indicó Sierra. «Y si el juez así lo estima tendrán que admitir al niño (en relación a Educación) porque ya lo está dictando un juez, no lo estamos pidiendo nosotros», sentenció.

Pronta respuesta

La madre indicó que el pronunciamiento del juzgado sobre las medidas cautelares «se realizará en un plazo inmediato», puesto que se trata de un procedimiento de urgencia. «Si el juez lo ve conveniente, la vuelta de Cristian a su colegio será inmediata. En el caso de que no lo considere así y que el niño deber ir a colegio al que lo ha derivado la Junta -en este caso el colegio público Carlos III, donde se ha habilitado este curso escolar una aula específica para alumnos con autismo- hasta que se celebre el juicio, pues así se hará. Nosotros tenemos que acatar las normas y lo que diga el juez. Yo no me voy a saltar la ley cuando lo que estoy es pidiendo justicia para mi hijo».

Por otro lado, Sierra indicó que no ha habido ningún acercamiento por parte de la Junta. «A día de hoy no me ha llegado nada ni se han puesto en contacto conmigo». Respecto a la activación del protocolo para casos de menores sin escolarizar, que el delegado de Educación, Antonio José López, dijo que se iba a activar, la madre señaló que no tiene constancia de que se haya puesto en marcha. «Antes de que eso ocurra me tienen que avisar del centro educativo en el que está escolarizado mi hijo, y no sé quien me va a llamar, porque a mi hijo lo han “expulsado” de su colegio y a día de hoy no pertenece a ninguno».

Fuentes de Educación confirmaron a ABC de que no se ha llegado a activar este protocolo porque la familia todavía «está en plazo» para reconsiderar la oferta de la Junta, que mantiene intacta al entender que el traslado «es lo mejor para el alumno».