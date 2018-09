PASAR EL RATO El exhumador Lo de Sánchez vendrá en los libros de táctica militar: se espera a que el enemigo vencedor muera de viejo en la cama

José Javier Amorós

Seguir Actualizado: 11/09/2018 08:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es un héroe. Como Aquiles, el de los pies ligeros, «canta, diosa, la cólera de Aquiles»; como Áyax, tan valiente como Hércules y tan duro como un león; como Hércules todopoderoso, de la sangre de Zeus, padre de los dioses, que lo hizo inmortal. Las características sobrehumanas de esos griegos inalcanzables encajan, como un guante socialdemócrata, en el único héroe que ha dado España a la mitología política de la Unión Europea. Del mundo, incluso. Ni siquiera Rodríguez Zapatero, otro gran hombre de pequeño cerebro, logró derrotar con sus ejércitos a la Hidra de El Ferrol, aquella enorme serpiente de múltiples cabezas, que podían reproducirse apenas eran cortadas. Y eso que contó con un abuelo capitán en los campos de batalla de la memoria histórica. Tuvo que llegar él, el divino Sánchez, para devolverle la dignidad a España, luchando como un león contra el cadáver de Franco. Con inteligencia y determinación ha vencido al general muerto, sepultando bajo una roca más segura todavía la única cabeza inmortal de la Hidra. Cantemos al «salvador de ciudades, de fuerte brazo, infatigable, poderoso por su lanza, antemural del Olimpo, padre de la Victoria de una guerra justa, dominador de los enemigos, caudillo de los hombres más justos, portacetro del valor, que desde lo alto hace brillar suave resplandor sobre nuestra vida y nos inspira el marcial denuedo». Qué no hubiera dado Homero por conocer personalmente al divino Sánchez. Pero nos dejó su retrato. Honor al héroe. «Que púberes canéforas le ofrenden el acanto». Y si no quedan púberes canéforas disponibles en la izquierda, que se lo ofrenden sus ministras. Más correosas, pero más embobadas. Lo de Sánchez vendrá en los libros de táctica militar: se espera a que el enemigo vencedor muera de viejo en la cama; y así que pasen cuarenta y tres años, se le declara derrotado por decreto ley.

Después de hazaña tan descomunal, se comprende que el héroe no quiera ensañarse con el pobre Torra, a quien trata con displicente desdén. Tome usted dinero, buen hombre, tome poder, diálogo y negocios, concesiones a la ilegalidad, el insulto y el desprecio. Y no me moleste, ya le socorrí una vez con el 155. Sobre la exhumación del general puede haber puntos de vista diferentes, si lo permite el Gobierno. Sobre el destino del Valle de los Caídos, no. Ese es un asunto de gratitud nacional. Consumada la exhumación, que el lugar se habilite para recibir, en su momento, el cuerpo glorioso del libertador. Si Aznar casó a su hija en El Escorial, a ver por qué no vamos a poder enterrar en el Valle a quien devolvió a España «el esplendor y gloria de otros días». Además, que un entierro es más barato que una boda.

Como testimonio de mi fervor, actualizando el himno de Homero, dejo aquí unas coplillas de tanatorio, para que las cante el coro de excombatientes de la exhumación: Gobernó con tanto acierto, / que deslumbró al mundo entero. / También en el extranjero / lo adoran después de muerto. / Ganó la Guerra Civil / combatiendo contra un muerto, / y nos ha llevado al huerto / con su coraje viril. / Que España tenga un detalle / con su héroe más principal. / Al que exhumó al general, / que lo entierren en el Valle. / Que entierren a ese león / cara al sol y de paisano, / dejando fuera la mano / que firmó la exhumación. / Adiós, puño, rosa, fuego. / Adiós, memoria de España. / Adiós, Capitán Araña. / Adiós, adiós, hasta luego.