SALUD Tres casos ya de mosquito tigre en Córdoba: evitar macetas vacías y bebederos los frenaría Los profesores universitarios pero piden colaborar para que no se multipliquen

S. L.

Córdoba Actualizado: 15/10/2018 14:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El grupo de Ecología Terrestre de la Universidad de Córdoba (UCO), que ha constatado la presencia del mosquito tigre en tres puntos diferentes de Córdoba capital, ha pedido la colaboración ciudadana para poder controlar la invasión de dicha especie en las primeras fases. La UCO ha explicado en una nota que el mosquito tigre ha tardado poco más de 14 años en llegar a la capital cordobesa desde que irrumpiera por primera vez en España, y su presencia era «prácticamente inevitable debido a su expansión por el Mediterráneo y otras capitales andaluzas».

Han subrayado que la colaboración ciudadana es «fundamental» para poder controlar la colonización de esta especie invasora. Recuerdan que este mosquito puede reproducirse en hábitats muy reducidos y no necesita grandes estanques, por lo que «un poco de agua y suciedad pueden ser más que suficiente para que se críen sus larvas».

Sin alarmar

Han puesto de ejemplo que un macetero olvidado en un jardín particular, un contenedor con agua, una finca mal cuidada o un bebedero para animales «pueden ser el caldo de cultivo perfecto para que esta especie se multiplique de forma exponencial». «Es importante transmitir esta información a la sociedad, ya que es fundamental para no facilitar los hábitats de reproducción. No se trata de alarmar, sino de concienciar», ha expuesto el profesor Diego Jordano, investigador del Grupo de Ecología de la Universidad de Córdoba.

Según Rafael Obregón, otro de los investigadores del grupo, hasta el momento ya se ha constatado la presencia de esta especie en tres puntos distintos de la ciudad, pero cercanos entre sí, por lo que se está desarrollando un «manual de buenas prácticas preventivas para hacérselo llegar a colegios, comunidades de vecinos o administradores de fincas». Los investigadores apuntan a que se trata de una «colonización reciente de finales de verano» y habrá que comprobar si esta especie tropical será capaz de formar una población estable «o si el frío del invierno podrá con ellos».

El invierno podría hacerlos desaparecer, pero regresarían al verano siguiente

Según Jordano, el clima en Córdoba es «más extremo», si bien los inviernos son «cada vez más cortos y eso podría jugar en favor de la especie», ya que los huevos «son capaces de soportar la deshidratación». También podría ocurrir que vuelva a repetirse otra invasión después del próximo verano, una teoría «factible teniendo en cuenta la cercanía de Córdoba a litorales como el malagueño, en el que hay grandes cantidades de este mosquito y en el que muchas personas tienen una segunda residencia».