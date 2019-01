SOCIEDAD «Este mundo no se comprende»: el pensamiento de Jaime Loring, en diez frases El sacerdote jesuita, fundador de ETEA, plasmó sus ideas sobre la izquierda y Córdoba en entrevistas con ABC

Jaime Loring Miró, fundador de ETEA y antiguo presidente del Círculo Juan XXIII, ha fallecido a los 89 años en Málaga. Nacido en Madrid, durante años dejó su impronta en Córdoba y su pensamiento ha quedado plasmado en las entrevistas que concedió a este diario, de las que se han seleccionado las diez más relevantes para recordar su figura y sus ideales en el día de su muerte.

«En Córdoba quedan pocas personas que entiendan la izquierda»

En una entrevista con ABC Córdoba en el año 2000, con motivo de su jubilación en ETEA, el sacerdote analizaba la situación de la izquierda en general y en Córdoba en particular: «La izquierda siempre ha estado representada por personas para quienes la justicia social ha sido siempre importante y lo han defendido a su manera. Además siempre han tenido la confianza en que las estructuras se pueden cambiar. Mucha gente que hoy se llama de izquierda tienen unos intereses y principios que no son esos; son muy parecidos a los de los demás: ganar más dinero. En la sociedad cordobesa quedan pocas personas que entiendan la izquierda como comentaba antes»

«La preocupación política de los alumnos era antes mucho más significativa»

En la misma conversación, Loring lamentaba la pérdida de interés en la política por parte del alumnado con respecto a la que había tras la fundación de ETEA, en 1963. «En aquella época, la preocupación política era mucho más significativa. Hoy, la política no les interesa. En cambio sí les preocupa la justicia internacionalmente considerada. Habrá simpatizantes de un partido u otro, pero no es como antes. Entonces se leía Le Monde y se oía la radio Pirenáica y se comentaban las cosas».

«Los estados pertenecen al pasado y el mundo global es el futuro»

Frente a quienes hablaban del fin de las ideologías, Loring defendía el nacimiento de una nueva y veía posible el fin del capitalismo: «En la era de la globalización, justicia global. Cuando la izquierda habla de justicia habla de justicia entre los Pirineos y Gibraltar. De ahí no salen. La izquierda no está preocupada por lo que pasa en Mozanbique, en Túnez o en Libia. Pero la realidad es que los estados pertenecen al pasado, y el mundo global es del futuro. Y esa ideología sí está naciendo. Además, el análisis crítico de los fundamentos capitalistas no ha terminado ¿O es que el imperio romano pudo desparacer, la monarquía francesa también y el capitalismo no? Luis XIV era Luis XIV y se acabó. ¿El capitalismo es para siempre?, no hombre, no».

«Puedo decir que he tenido suerte en la vida»

En el momento de su jubilación, Loring se sentía satisfecho: «Puedo decir que he tenido suerte en la vida. Por mi familia, que me transmitió una herencia ética y religiosa profunda; por la posibilidad de formarme; por mi vida en la Compañía de Jesús, que me ha dado unos valores humanos muy grandes. Estoy en un colectivo, que los habrá mejores, pero éste es muy bueno. Además, la carrera de profesor es apasionante por la posibilidad de ver crecer intelectualmente a los estudiantes».

«Construir el mundo sin teoría financiera es hacer una catedral sin saber de materiales»

Sobre la importancia de la economía para la sociedad y para hacer posible un cambio de su estructura, Loring era claro en el año 2004, durante una entrevista con ABC: «Querer hoy construir el mundo sin una teoría financiera es querer construir una catedral sin saber resistencia de materiales. Si tú quieres opinar sobre lo que es la justicia en el mundo y no sabes teoría financiera... pues no». «Hay que entrar en las finanzas y hacer la crítica desde dentro (...) Si quieres criticar el capitalismo, ponte a la altura de los teóricos y entonces discutes con ellos».

«Se dice que en Córdoba hay poca iniciativa empresarial. Yo no lo suelo decir»

Con respecto a la economía cordobesa, el profesor jesuita consideraba que la provincia era víctima de su condición. «Hay un tópico que dice que en Córdoba hay poca iniciativa empresarial. Yo no lo suelo decir. Creo que Córdoba capital está históricamente condicionada por el secano de la Campiña. Los propietarios agrarios residen en la capital. Esa burguesía agraria, que hoy pesa menos que en los sesenta, está condicionada por el secano (...). Entonces, la sociedad de la capital ha estado condicionada por eso. Y eso es así. No es un defecto ni una virtud, es un hecho».

«Las estadísticas de paro no me las creo»

En la misma entrevista en 2014, Loring ponía en cuarentena los números del desempleo y apuntaba hacia una economía sumergida de un importante peso en la provincia. «Las estadísticas de paro no me las creo. Mientras que no se pueda cuantificar la economía sumergida, pues no. Que a mí me digan que en Córdoba hay un 20% de paro, pues no. Porque después es la segunda provincia de Andalucía en consumo per cápita. Supongamos que haya cierto retraso. Culpar a la oligarquía agraria... bueno, quizás yo diría: si la renta agraria de una determinada propiedad permite un cierto nivel de vida, pues se vive».

«La PAC se diseñó en los 60 y ha sido un éxito. Ahora cambia de objetivos y estoy de acuerdo»

Sobre los cambios en las ayudas agrarias, Loring opinaba que estas debían ceñirse a la realidad del campo. «La Política Agraria Común (PAC) fue diseñada en los años 60, cuando Europa era deficitaria en productos agropecuarios, y en 20 años ha sido un éxito absoluto. Llegados los 80, Europa empezó a tener excedentes. Entonces la Comisión Europea dice que seguir fomentando la producción no va a ningún lado. ¿Qué hay que hacer? Proteger el entorno agrario y que el campo no quede abandonado. La PAC cambia de objetivos y yo tengo que decir que estoy de acuerdo. Claro, los agricultores cuando le van a reducir las subvenciones protestan. Lógico. Otra cosa es que tengan razón».

«La desigualdad mundial es brutal. Este mundo no se comprende»

En la última entrevista concedida a este medio, en el año 2015, Loring clamaba contra la desigualdad económica y social. «La desigualdad mundial es brutal. Hay un informe de Oxfam que dice que 85 ricos suman tanto dinero como 3.570 millones de pobres. ¿En virtud de qué en Andalucía tenemos escuelas y hospitales, y cien kilómetros más abajo no hay nada? Son seres humanos como nosotros. Se calcula que 1.500 millones de personas tienen un dólar diario. Este mundo no se comprende (...) El poder financiero se ocupa de ganar dinero; no de la economía real. Se multiplica el dinero; no la riqueza.».

«El Papa Francisco está intentando cambiar la Iglesia, pero tiene mucha oposición»

En la misma conversación hablaba Loring sobre la realidad de la Iglesia Católica. A su juicio, el Papa Francisco «está intentando dar una cara nueva a la Iglesia. Acercarla a los pobres, a la gente. Cambiar toda la majestuosidad del Vaticano. Pero tiene mucha oposición. Yo creo que está consiguiendo algo».