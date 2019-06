Enrique Aguilar

Seguir Francisco Poyato Córdoba Actualizado: 22/06/2019 08:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Habitante que fue de estas mismas páginas durante algunos años, aún recuerdo las llamadas a última hora desde la Redacción en una noche electoral para que nos analizara los resultados en el vértigo de la hora de cierre, a lo que respondía con disciplina prusiana. Su afán por no molestar, por atemperar en las palabras de aquellas columnas pero sin perder el acento crítico que acompaña a la energía que siempre ha portado llamaban la atención.

Preocupado por Córdoba siempre, por su parálisis, por sus recodos políticos, por la actitud pasiva de la calle y otros estamentos. Por su Universidad, de la que fue secretario general con Eugenio Domínguez en el cambio de milenio. Pero, por encima de todo, la Historia y su Facultad de Filosofía y Letras. Y con ese caldo de cultivo era normal que acabase metiendo el hombro para que los mayores buscaran el conocimiento en la magna institución o para que la Caja Rural de Córdoba auspiciase una fundación, y luego unos premios, y en definitiva el reconocimiento a la sociedad que se mueve, inventa, cuida y mira al futuro. Jóvenes y mayores.

A propósito de estos premios de la Fundación Rural del Sur, coincidí con él en la reunión del jurado en la vertiente empresarial el año pasado por estas fechas. Llegó en su silla eléctrica a la sala habilitada en el Rectorado, se unió a la mesa, posó para la foto de familia y participó con el mismo ahínco argumental que si ese encuentro hubiera tenido lugar cuatro años antes. Cuando el rastro de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) aún no había aparecido por su cuerpo, con la que ahora mantiene un durísimo pulso que aún agranda más sus cualidades doctas y humanas. Porque no quiere rendirse, ni va a rendirse en esta clase magistral. En esta cátedra que es la lucha por vivir cada día ofreciendo las mejores lecciones que aún nos quedan dentro como seres humanos, cuando todo parece que más se tuerce, cuando el dolor nos invade, cuando creemos que todo está perdido.

Querido profesor, tengo que agradecerle públicamente el ejercicio de valentía que ha hecho posando con su esposa María José sin perder la sonrisa, la luz de cada mañana, para el reportaje que con mimo publicamos ayer en estas páginas dedicado a las decenas de personas que en Córdoba como usted brindan lo mejor de sí para combatir la ELA. Desde el silencio, el anonimato o el sufrimiento familiar. Desde la soledad más cruenta, o el olvido más sangrante, y que necesitan esa atención y sensibilidad que, afortunadamente, empieza a impregnarnos cada vez más, dándonos cuenta de que todos tenemos nuestro sitio.

Me quito el sombrero ante usted y la profesora Porro, dándonos un ejemplo insuperable de fortaleza, solidaridad y coraje. Dándole la cara a esta enfermedad sigilosa y dándole la cara a una sociedad que no puede esconderse. Porque lo que cuenta no es la fuerza del cuerpo, sino la fuerza del espíritu.