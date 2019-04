Entrevista Eloy Moreno, pregonero: «La Gloria es Córdoba» El colaborador de ABC protagoniza hoy el acto que anuncia el nuevo periodo cofrade

Joaquín de Velasco @abccordoba Córdoba Actualizado: 26/04/2019 08:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La parroquia de San Miguel acoge a las 21.00, el pregón anunciador de las hermandades de Gloria, que correrá a cargo del periodista Eloy Moreno, colaborador de ABC y Canal Sur, y hermano de las cofradías de la Entrada Triunfal, Prendimiento, Paz y Esperanza y Rocío de Madrid y de Córdoba.

-¿Qué supone de especial para usted este pregón de Glorias?

-Este pregón, más que una exaltación para las corporaciones es un regalo para el pregonero. Al menos, así lo he recibido yo. He descubierto cosas de las hermandades letíficas que no conocía, y también he profundizado en aquellas de las que ya era conocedor. Ahí está lo especial del pregón, en la oportunidad de abrir un nuevo camino de descubrimiento y hacer que estos hallazgos lleguen a los demás.

-¿Los cofrades se dividen en «de penitencia» y «de gloria»?

-Un cofrade es cofrade y punto. Si atendemos al significado de la palabra cofrade, éste es todo aquel que pertenece a una cofradía y una cofradía es un grupo de hermanos que se unen en torno a una misma devoción, por lo que igual de cofrade será el que rinde culto a una imagen de penitencia que a una de gloria. De hecho, lo habitual es que esta devoción sea compartida y una misma persona sea miembro de corporaciones penitenciales y letíficas. Nunca me ha gustado marcar esta diferencia, porque en mi opinión no existe. Parece, incluso, o, al menos lo parecía, que el que pertenecía a una hermandad de gloria no era un auténtico cofrade. Esto, afortunadamente, ha cambiado.

-¿Cómo trata la ciudad a sus glorias? ¿Encuentran arraigo?

-En este campo entran muchísimos factores, y depende mucho de la hermandad. Desgraciadamente ya no todo se reduce a la devoción en sí. La corporación debe saber llegar hasta la gente y no quedarse aislados en una pequeña capilla esperando que un devoto llegue, se enamore de la imagen y decida hacerse hermano de la hermandad. Hay que moverse, hay que saber extender la devoción, en definitiva, convertirnos en apóstoles. Es la única forma de que una corporación crezca. El campo hay que sembrarlo, si no, la semilla no germina.

-¿Cuál es la mayor virtud de las glorias cordobesas? ¿Y su principal carencia?

-La mayor virtud es su historia, sin duda. Muchas de ellas cuentan con siglos de devoción. Auténticas devociones, que hijos han heredado de abuelos y padres con fidelidad. No soy nadie para hablar de las carencias de estas corporaciones, ni mucho menos, pero sí creo que deben moverse, participar de más actividades cordobesas, no limitarse a su procesión, si la tienen, y a sus cultos. Hay que llevar las glorias a la calle. También cambiaría las opiniones de ciertos sectores cofrades de la ciudad hacia estas corporaciones. Vamos a darle más cariño a las glorias, porque «Córdoba es la Gloria y la Gloria es cordobesa».