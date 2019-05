ELECCIONES MUNICIPALES Elecciones municipales Córdoba | De campaña en Ciudad Jardín, donde es fácil prometer «lo de siempre» A la mesa de Ciudadanos se acercan vecinos a los que no sorprenden sus propuestas. Lo que piden es que se ejecuten

Ciudadanos (Cs) eligió Ciudad Jardín para estrenarse en la campaña de las municipales. Desplazó a su equipo a la plaza de Costasol, junto a la parada de autobús, lugar de paso pero también punto de encuentro. Allí desplegaron una carpa, prepararon el material corporativo y los tacos de propaganda electoral antes de la llegada de la candidata, Isabel Albás. Sentados en un banco, dos albañiles hacían un receso en su jornada de trabajo y, mientras uno hablaba por teléfono, otro fiscalizaba el montaje de la infraestructura. ¿Por qué le estaba prestando esa atención? ¿Es acaso un simpatizante de la formación naranja? «Estoy mirando que para montar la carpa se han puesto guantes», contesta entre risas. Y se mira sus propias manos, sucias y encalladas del tajo.

En aquel emblemático espacio de Ciudad Jardín, Albás, con su característico entusiasmo, anunció sus propuestas para el barrio. Las principales, un aparcamiento en la Plaza de Toros y mejoras en el mercado de abastos. No son medidas nuevas sino que recogen las demandas vecinales que llevan sonando varios mandatos. Después, Albás se lanzó, folleto en mano, a la caza del votante con un objetivo principal: las personas mayores, que allí son mayoría. Les prometió, entre otras cosas, eliminar barreras arquitectónicas, para hacer el barrio más fácil de pasear.

Es una medida que está prácticamente en los programas de todos los partidos. También en las de PSOE e IU, pero Cs juega con una ventaja: nunca ha gobernado en la ciudad y eso le da carta blanca para pedir la confianza de los vecinos cuando estos le dicen que están hartos de escuchar «lo mismo» sin que llegue a hacerse nada. Otros, en cambio, celebran que la formación naranja hable de su barrio como prioridad. Han sido, dicen, muchos años de abandono.

Teresa espera en la parada del autobús la llegada del 7. A sus espaldas sigue rodando la maquinaria de la campaña, el reparto de globos y los saludos afectuosos de los candidatos. Ella admite que sí, que va votarles porque, defiende, ni PSOE ni IU ni PP han hecho nada por Ciudad Jardín en los últimos años. Quizás por eso, reflexiona esta mujer de mediana edad, es un barrio por el que se suele ver a los políticos en campaña. «Aquí es fácil prometer porque hay mucho por hacer», sostiene. No puede concretar las necesidades de los vecinos, pero las resume en una que lo engloba todo: «Que Ciudad Jardín vuelva a ser lo que era».

En las caras de los viandantes se puede leer si recibirán con agrado la publicidad electoral que les acercan los militantes de Ciudadanos como hacen los repartidores de publicidad estética o «flyers» con consumiciones en Feria. Es fácil adivinar quién se llevará el papel a casa y cuántos acabarán en la cuba de escombros más cercana solo con observar la actitud con que lo recogen. A veces, sin embargo, se producen sorpresas. Una vecina se ha acercado, de motu proprio, a la mesa informativa para recoger uno de esos folletos. «Es para mi hija, que tiene 18 años y les va a votar. Yo no, yo voto a otros. A los de siempre», explica con simpatía.

Al tiempo, Albás, acompañada de su número 2, David Dorado, abordan a un jubilado que descansa del paseo en un banco a la sombra. Él les recibe sonriente y después se marchan. A la pregunta de qué propuestas le han vendido para el barrio, contesta, sin dejar de sonreír: «La verdad es que no me he enterado de nada, porque estoy sordo».