Elecciones Municipales Córdoba 2019 | Rafael Saco (Vox): «Estamos condenados a entendernos»

Rafael Saco lleva desde 2014 en las filas de la formación de Santiago Abascal. Es técnico experto en Protección Radiactiva y Radiológica y ahora da el salto a la política institucional al postularse para la Alcaldía de Córdoba. Defiende que sus propuestas para la ciudad vienen de la calle, que su programa responde a las necesidades de los barrios y no a consignas ideológicas, aunque a la vez define el voto a Vox como un voto «en valores».

Son optimistas en sus previsiones para el 26 de mayo. ¿No temen que tras las generales se produzca un retorno de votos al PP?

Las sensaciones que tenemos en la calle son muy buenas. La gente sigue respondiendo igual y dándonos su confianza. Nuestro voto es un voto en valores y nosotros hemos mantenido nuestras ideas sin mover una coma desde el principio y sin pensar en resultados electorales. Eso es lo que gusta a la gente.

¿Cómo puede afectar a Vox el papel que está jugando en el Parlamento?

Creo que nos va a beneficiar, porque la gente se va a dar cuenta de que hemos prestado un apoyo al cambio en Andalucía en base a un acuerdo concreto. Cs no se quiso sentar con nosotros y el PP sí; ahora hay negociaciones porque algunos puntos se están cumpliendo y en otros está costando más.

¿Y cómo se va a trasladar todo eso a la política municipal? No tenemos los resultados pero se da por hecho que los partidos tendrán que entenderse.

Sí, en principio tendrá que haber pactos. Están las fuerzas muy igualadas, creo que la diferencia con el PP está en unos 10.000 votos y puede producirse un vuelco en cualquier momento. Estamos dispuestos a hablar con cualquiera que quiera cambiar las cosas porque esta ciudad necesita un cambio radical. Habrá que ver si ellos están dispuestos a hablar con nosotros. Cs en Andalucía ha demostrado que no. El PP, con su nuevo giro al centro, ahora resulta que somos la ultraderecha cuando hace dos días querían nuestro apoyo. Estamos condenados a entendernos, pero no nos vamos a desviar de nuestras ideas.

Del resto de partidos, ni hablamos.

No habría ningún problema, pero sus ideas son radicalmente opuestas a las nuestras y veo complicado que pueda haber un acercamiento que no sea sobre algún punto muy concreto.

Lo digo porque en Vox hay recelo cuando se les enmarca en un bloque de derechas junto a PP y Ciudadanos.

Sí. Pero entre nosotros hay cierto respeto, mientras que la señora Ambrosio ya ha llamado a parar a las derechas y desde IU y Podemos se nos llama extremistas. Ahí hay poco más que hablar.

Proponen reducir el número de concejales, pero eso no es competencia municipal.

El número de concejales es verdad que no se puede reducir salvo que se cambie la ley, que es un punto que llevamos en nuestro programa nacional, pero creo importante que la gente lo sepa. La política está un poco sobredimensionada. Si la adelgazamos podemos dedicar a otras cosas el dinero. A nivel local queremos reducir el número de Concejalías, y cada Ayuntamiento lo hará según sus necesidades.

¿Qué Concejalías suprimirían en Córdoba?

No lo hemos pensado. Más que eliminar sería agrupar. Pero no hemos pensado en ninguna en concreto.

También proponen reducir el número de asesores y personal de confianza. ¿Cree que hay un abuso?

Se abusa y mucho. No digo que no sean importantes, un concejal no puede saber de todo y necesita ayuda. Pero esa ayuda esté sobredimensionada y se abusa de la figura del asesor para colocar a personas cercanas.

Proponen una bajada de impuestos, entre ellos el de Construcciones, una fuente importante de ingresos. ¿Cómo se va a garantizar liquidez para la inversión y el gasto si baja la contribución?

Pues precisamente reduciendo el número de asesores y Concejalías. Ayudando a los comercios y a la industria se recaudaría más. Para el ciudadano queremos reducir al mínimo el IBI, suprimir el impuesto de plusvalías... Hay un montón de tasas que tendremos que estudiar. Ver si es justo lo que se paga a cambio de lo que se recibe. En las empresas municipales vamos a hacer una auditoría porque hay un muro de silencio. No están claras las cuentas ni los servicios que prestan.

Urbanismo ha sido el gran problema del mandato. ¿Qué proponen?

Hay una parte del trabajo hecho, que está en el documento que enviaron los colegios profesionales explicando los problemas de lo que debería ser el motor de Córdoba y está siendo su lastre. No puede ser que haya expedientes que tarden más en resolverse que la propia obra. Se pierden oportunidades de empleo. Es otro de los organismos que auditaremos.

El actual presidente de la Gerencia, Pedro García, dice que no es un problema exclusivo de Córdoba y que tiene que ver con los problemas para contratar personal.

Creo que actualmente se puede contratar porque hay superávit, pero en cualquier caso se puede reorganizar el funcionamiento interno de la Gerencia. Hay demasiada burocracia.

En un panorama de coincidencias programáticas, ¿cuál es el elemento diferenciador del programa de Vox?

Nuestra gran diferencia es que no prometemos nada que no hayamos estudiado antes y que no podamos cumplir. Es evidente que somos serios, estamos en el día a día con los ciudadanos y conocemos sus problemas. No lanzamos propuestas con ideologías. Lo que queremos es que Córdoba avance.