ELECCIONES MUNICIPALES CÓRDOBA 2019 Pedro García (IU): «El problema de las licencias nos venía heredado y es una cuestión de Estado» En una tensa entrevista, defiende las batallas que ha librado con Cosmos o por la Mezquita-Catedral

Baltasar López @BaltasarLB CÓRDOBA Actualizado: 22/05/2019 08:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pedro García (Córdoba, 1978), todopoderoso edil de Urbanismo y Turismo este mandato, vuelve a repetir este domingo como cabeza de lista de IU tras una gestión plagada de polémicas, que repasa en esta entrevista.

¿Qué balance hace usted de este cogobierno PSOE-IU de este mandato?

Es muy positivo porque firmamos un acuerdo de gobierno con los socialistas y Ganemos. Teníamos 58 medidas que nos han servido para volver al modelo de ciudad de IU.

¿Es el colapso en la concesión de licencias el gran lunar de su gestión?

No. Entonces, hubiera sido mucho peor el anterior edil de Urbanismo [Luis Martín, del PP], que no era capaz de sacar más de 600 permisos al año. Lo de la Gerencia de Urbanismo es un problema de Estado, un problema de los funcionarios, de la contratación... En Málaga, hay 7.000 expedientes sin resolver y dos ediles del PP en la Fiscalía. En Sevilla, están casi dos años para una licencia y en Córdoba, año o año y medio, las más complejas. Estamos en una cuestión de Estado. Si los actos reglados, y las licencias lo son, los tienen que hacer funcionarios y cada vez hay menos funcionarios [alude a las normas que limitan el gasto público en materia de personal], pues claro. El PP dejó Urbanismo con 40 trabajadores menos. Nosotros hemos hecho otra cosa: en el siguiente mandato, habrá una ordenanza que agilizará mucho la concesión de los permisos y se digitalizará toda la gestión administrativa de la Gerencia. Hemos puesto Urbanismo en el siglo XXI. El PP nos la dejó en el XIX.

¿Es culpa del Estado que hayan tardado casi dos años en elaborar una norma municipal para combatir un problema tan grave en la ciudad?

Ha sido año y medio, pero se hacen muchos informes para ella. Hemos querido hacer una magnífica ordenanza. ¿A ver si el problema es haberla hecho?

Seis colegios profesionales, CECO o Construcor han criticado la forma en la que usted ha combatido el colapso en licencias. ¿Todos se equivocan?

Hemos intentado arreglar en la medida de lo posible un problema que nos venía heredado, con una situación muy difícil. Necesitamos más personal y el problema es un problema de Estado.

¿No ha dedicado usted demasiado tiempo a batallas estériles? El cerco a la cementera Cosmos, mediante una innovación del PGOU que no prosperó, la pugna por la Mezquita-Catedral o la batalla contra la turistificación.

Hoy, Cosmos no valoriza [quema de residuos no peligrosos para generar combustible de consumo interno]. Si la salud de sus hijos no vale, la de los míos sí.

Ha afirmado que sí valoriza.

Dijeron en un momento que hicieron una valorización. Mandamos las sanciones. Tras eso, no están valorizando.

Sigo. Anunciaron una suerte de batalla contra las inmatriculaciones de la Iglesia y no se tradujo en nada. No han dado ni un paso legal para lograr la titularidad de la Mezquita-Catedral.

Hemos hecho un informe en el Ayuntamiento sobre la Mezquita-Catedral, respaldado con bastante éxito, y hemos conseguido que la ciudadanía entienda el monumental robo de la Iglesia católica a Córdoba. A partir de ahí, el Estado debe modificar las leyes, hacer inconstitucional el robo que se produjo e intentar que haya un gobierno que permita a los cordobeses recuperar lo que es suyo, como la plaza del Pocito.

«La ejecución de inversiones no ha sido toda la que deberíamos haber hecho. Pero ahí entran leyes del Estado»

El expediente que presentó en abril para medidas cautelares en los pisos turísticos en el Casco estaba hecho con fines electoralistas a la carrera...

...No es cierto.

¿No retiraron 48 horas después de presentarlas las limitaciones cautelares sobre pisos turísticos al no tener competencias?

Que no llegamos a retirar nada.

No vamos a discutir más sobre obviedades. Usted alegó que tomaban decisiones en base a un estudio que encargaron sobre pisos turísticos. Los autores del informe dicen que no hay expulsión de familias del Casco por usos turísticos y que los pisos destinados a ese fin no son vivienda habitual, porque eran segunda vivienda o destinada a otros usos. ¿Dónde está, entonces, la gentrificación?

Ahí, en los cambios de usos, hoteles o restaurantes, que antes eran viviendas y en pisos que podían ser destinados a uso habitacional normal de familias y van al turismo.

Pero, si los autores del informe dicen que no afecta a vivienda principal, ¿dónde está la gentrificación?

Queremos que sean viviendas principales y que la gente viva en el Casco.

Lo que los autores han dicho no es lo que esperaban ustedes.

Esa es la interpretación que tú haces a tu puta bola.

No nos vamos a poner de acuerdo...

...Pero en la puta vida.

Pasemos a los veladores. Le han costado a usted sus disgustos...

...No. Ha habido algunos medios que habéis hecho mucho daño, en lo político y en lo personal.

Aparte de lo malvados que somos algunos medios, ha tenido por los veladores choques con el movimiento ciudadano y los hosteleros...

...El 99% de las decisiones han sido con consenso de hosteleros y vecinos. Nos encontramos la ciudad con un incumplimiento continuo de la ordenanza. Hemos tenido que tomar medidas importantes para ordenarla. Estoy relativamente satisfecho, pero faltan muchas zonas por ordenar.

Vamos al turismo. Criticó la gestión del gobierno local del PP en el Plan Turístico de inversiones y dijeron que se iban a ver abocados a pedir una prórroga, pero ya van tres.

El problema está en las adjudicaciones de las obras y en las bajas temerarias, que nos llevan a los problemas con Regina y el Templo Romano, que son las que nos faltan en el Plan [la primera ni empezó, pese a adjudicarse y la segunda está parada]. La Ley hace que las obras se adjudiquen fundamentalmente a las bajas temerarias. De este programa, el balance es muy alto, pero esas dos obras nos han paralizado en un porcentaje muy importante.

Pues, en el Templo Romano, incluso dos veces dijo que las obras iban a «buen ritmo» y se quedó hecha al 20%.

A menos porcentaje quizás. Empezaron bien y se quedaron paralizadas.

¿Qué se puede hacer con La Normal, pendiente aún de ejecutar en una pequeña parte, y el Centro de Ferias, cuyas obras se pararon hace dos años?

Sobre la primera, lo que falta, que es un 10% o quizás menos, va a salir [a concurso] para que se termine tras darnos la razón el TSJA. Y lo del Centro de Ferias es un tema complicado. Nos costará la misma vida sacarlo adelante.

«Es un tema complicado. Nos costará la misma vida sacarlo adelante [sus obras llevan dos años paradas]»

¿Este gobierno local ha fracasado en la ejecución de inversiones?

No ha sido toda la que deberíamos haber hecho. Hubiéramos necesitado un nivel más alto. Pero también ahí entran cantidad de leyes del Estado. El Gobierno central hace leyes que te impiden incorporar funcionarios y a la vez hace normas que te dicen que los elementos reglados de la Administración deben estar firmados por funcionarios.

¿El PSOE, que tiene la Concejalía de Contratación, podía haber hecho más?

Yo en Urbanismo podía haber hecho más, el PSOE en... Usted en su trabajo.

¿Qué le propone IU a la ciudadanía para los próximos cuatro años?

Seguiremos invirtiendo en las empresas y servicios públicos y crearemos la empresa pública de ayuda a domicilio,. Destinaremos 30 millones en los próximos cuatro años a obras en los barrios. Invertiremos un 20% más en la Delegación de Cultura. Proponemos terminar el parque de la Arruzafilla, la reforma de San Eulogio o tirar el pabellón de la Juventud y hacerlo [una nueva instalación deportiva]. Y, entre otras cosas, planteamos que el 5% del presupuesto vaya a materia de igualdad.

Los sondeos les dan tres o cuatro ediles, que es lo que tienen ahora. No son expectativas muy halagüeñas.

Las encuestas nunca nos dan una realidad objetiva de lo que luego sacamos. Tengo un pálpito muchísimo mejor que el de hace cuatro años, y se lo digo con toda la sinceridad del mundo.

Las encuestas reflejan en los bloques ideológicos un empate técnico. ¿Le preocupa que la izquierda pueda perder la Alcaldía?

Imagínese, claro. En eso hago un llamamiento a la gente de izquierdas, que tienen que movilizarse el domingo.

Si el PSOE, como plantean las encuestas como posibilidad, puede gobernar tanto con Cs como con ustedes y Podemos, ¿a quién elegiría la alcaldesa, Isabel Ambrosio?

Tiene que preguntárselo a ella.