ELECCIONES MUNICIPALES CÓRDOBA 2019 Huerta de la Reina: el barrio de Córdoba que reclama cosas sencillas Los vecinos trasladan a la alcadable de Ciudadanos su preocupación por la seguridad, la limpieza y los aparcamientos

Luis Miranda @Luis_JMiranda Córdoba Actualizado: 23/05/2019 08:13h

En la Huerta de la Reina hay pocos que pasen los miércoles al sol. Gente habrá que esté deseando encontrar trabajo, como en tantos sitios de Córdoba, pero ni están llenas las terrazas ni tampoco los bancos de los parques. Al filo de la una de la tarde, esa hora en la que tantos están trabajando, asoma por los Jardines Virgen de la Estrella, construidos en torno a la gran chimenea que cuenta que allí hubo una fábrica, la comitiva electoral de Ciudadanos, con su candidata, Isabel Albás, a la cabeza.

No es un baño de masas lo que se da Ciudadanos, que no llega con propuestas y promesas ni habla de ninguna gran infraestructura que cambiará para siempre la faz del barrio. Lo que hace más bien es escuchar lo que los residentes llevan tiempo pidiendo y no consiguen. Juan Luis Nieto, vicepresidente de la asociación vecinal Vial-Huerta de la Reina, ha acompañado a Isabel Albás, y de su conversación ella parece haber tomado nota. «En cuanto sea alcaldesa hablaremos de todo esto», le dice.

Ocupación de viviendas

Y todo esto son cosas sencillas, nada de derribar pabellones antiguos ni grandes equipamientos, sino lo que cualquiera quería en su barrio. Empezando por la limpieza, «que es una cuestión de que Sadeco se organice para venir con más asiduidad», dice. Juan Carlos Ramírez, a su lado, le da la razón y habla de más carencias, como las de seguridad. «Aquí se da muchas veces la ocupación ilegal de las viviendas, y en una de las últimas encontraron muchas plantas de marihuana», relata.

Ambos, y también María López, que se suma a la conversión, hablan de otro problema que tampoco es irresoluble: los aparcamientos. «Muchas personas que trabajan en el Centro de Córdoba aparcan aquí», dicen, porque no está demasiado lejos de ciertos lugares de trabajo. Y el resultado es que el barrio se llena de coches en las calles, y eso perjudica a los mismos residentes. «Allí mismo hay choques, porque los coches están casi en la esquina y eso crea mala visibilidad», señalan al cruce entre las calles Goya y Joaquín Sama Naharro. Se habló de aparcamientos para residentes o hasta de reservarles plazas en el parking del Vial, pero nunca se ha avanzado. Desengaño no falta, pero, como reconocen, Ciudadanos todavía no ha tenido oportunidad de gobernar.