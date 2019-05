ELECCIONES MUNICIPALES CÓRDOBA 2019 Ciudadanos, IU y VOX llaman a la movilización y esperan que Córdoba vote «masivamente» Isabel Albás, Pedro García y Rafael Saco acuden a las urnas con expectativas halagüeñas, más allá de las encuestas

Los candidatos a la Alcaldía de Córdoba por parte de Ciudadanos, VOX e Izquierda Unida ha acudido fieles a su cita con las urnas, y los tres aspirantes han sido unánimes al pedir la participación masiva a los cordobeses.

Así, Isabel Albás (Cs) ha señalado que «vamos a inundar las urnas cordobesas de naranja, vamos a llenar de ilusión y de oportunidades Córdoba, porque queremos ponerla en el centro de las políticas».

La candidata de la formación naranja espera conseguir unos resultados «magníficos», pero, sobre todo, que haya «mucha participación. Es muy importante para nuestro futuro».

En cuanto a la posibilidad de pactar con otras formaciones en el caso de ganar, Albás ha indicado que «nosotros pondremos encima de la mesa lo que nos une. Exigiremos un proyecto de ciudad a una generación vista y todo el que venga a sumar será bien recibido. El que venga a restar no lo queremos ni en pintura». En este sentido, ha destacado que «quiero matizar que estos cuatro años ha habido una parálisis, una política tapón en la que no hemos avanzado nada. Y yo lo que quiero es una Córdoba de oportunidades, una Córdoba de futuro en la que nuestros jóvenes no se tengan que ir».

Por su parte, su homólogo en VOX, Rafael Saco ha apuntado que «esperamos que vaya todo bien, sin incidentes, que los cordobeses voten masivamente y recibir una alegría al final de la jornada».

Sobre sus expectativas, Saco se ha mostrado seguro: «Confío en que ganemos. No sería una sorpresa. Llevamos mucho tiempo trabajando para que pase esto. Nuestros votantes son fiele, votan unos valores, unas ideas, y como no los hemos cambiado, no creo que ellos cambien de voto».

Finalmente, el candidato al bastón de mando del Consistorio cordobés por IU, Pedro García, ha lanzado, igualmente, un llamamiento a la participación masiva: «Esperamos que haya una votación masiva y que la jornada transcurra como siempre ha sido en Córdoba, con normalidad».

García, que espera que los ciudadanos «ojalá confíen en nosotros», aunque las «encuestas siempre nos sitúan por debajo», y ha recordado que «nos jugamos el modelo de ciudad. Hemos hecho una campaña electoral ejemplar, todos y cada uno de los candidatos. Cada uno ha defendido su propuesta y ahora toca que los cordobeses decidan».