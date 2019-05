Elecciones Córdoba 2019 La Córdoba del futuro espera a la próxima corporación El equipo de gobierno que surja de las elecciones deberá hacer frente al desempleo, la gestión de fondos europeos o la remodelación de Urbanismo

La próxima Corporación local que salga de las Elecciones Municipales de hoy tendrá que hacer frente a grandes retos, algunos de ellos arrastrados desde hace años y otros que han ido surgiendo en la presente legislatura al albur de los cambios sociales. Estos son algunos de los más relevantes:

Urbanismo

Escribir la solución a un problema en un papel no implica que el problema esté solucionado. Pedro García (IU), el omnipresente responsable de la Gerencia de Urbanismo, pensó que con la redacción de la llamada «ordenanza de licencias» los retrasos en la Gerencia de Urbanismo a la hora de otorgar permisos se solucionarían al momento. Tras dos años y medio de tramitación, la ordenanza ha salido de Urbanismo pero aún le queda un camino por recorrer que tendrá que abordar la siguiente corporación. Deberá ser aprobada en Pleno, pasar por el Consejo Social y por un trámite de exposición pública. Con suerte, entrará en vigor este mismo año, si la Corporación que salga de las elecciones decide seguir adelante.

Pero más allá del documento, la Gerencia deberá contar con los medios técnicos y humanos para cumplir con su parte, y eso es harina de otro costal. Hay quien piensa, empezando por los empresarios, que los retrasos y el mal funcionamiento de la Gerencia de Urbanismo no se deben únicamente a la falta de personal, sino que detrás hay un caos organizativo y una obsolescencia que el actual equipo de gobierno no ha visto o no ha querido ver. Así las cosas, los constructores ya han pedido que se realice una auditoría de la gestión de urbanismo -no un control económico; nadie duda en ese aspecto-. Y algunos partidos de la oposición han recogido el guante. Si cambia la corporación, probablemente cambien muchas más cosas en Urbanismo.

Turismo

A nadie se le escapa que el turismo es desde hace tiempo el principal sustento de la economía cordobesa. Miles de empresas y de trabajadores dependen directa o indirectamente de los visitantes foráneos, pero la gestión del turismo presenta lagunas. Para empezar, no existe un plan integral de turismo, una demanda de los empresarios desde hace tiempo. Acciones como la promoción exterior, el cuidado del patrimonio, la conciliación entre vecinos y turistas, los aspectos laborales... se van tratando a salto de mata, sin una visión global. La próxima corporación tendrá en sus manos la opción de poner en marcha ese plan, o al menos empezar a debatirlo con los agentes sociales y económicos. No será una tarea fácil, pues hay intereses encontrados.

El gobierno local también deberá finiquitar el Plan Turístico de Grandes Ciudades, uno de los grandes fiascos en la gestión turística de -otra vez- Pedro García, con la aquiescencia de la alcaldesa, Isabel Ambrosio. Casi ninguna de las obras terminó a tiempo (debieron cerrarse en 2016) y el Ayuntamiento estuvo a punto de perder el dinero que aportaba la Junta, que ha tenido que conceder varias prórrogas. Aún están pendientes de terminar, dentro de ese plan, la restauración del Templo Romano, atascada en el 20% desde hace meses; la remodelación de la Torre de la Inquisición del Alcázar; o la reforma integral del Convento de Regina.

Transporte y logística

El debate lleva ya al menos tres décadas planeando sobre todas las corporaciones, pero lo único cierto es que muy poco se ha avanzado para hacer de Córdoba un nudo logístico del sur de España. La Junta ya apuesta claramente por Antequera para esa función, y esos trenes cuando se pierden no vuelven a pasar.

En manos de la próxima corporación estará la puesta en carga de nuevos suelos industriales, especialmente en parcelas de gran superficie, ahora mismo inexistentes no sólo en la capital, sino en toda la provincia. Exigir el Cercanías a Renfe será otra de sus responsabilidades. Los trenes que circulan ahora mismo no son tal cosa, ni se parecen. El verdadero Cercanías debería tener un precio adecuado, más frecuencias, dos nuevas estaciones dentro de la ciudad y una ampliación de la línea hasta Villa del Río por el este y Palma del Río por el oeste. El próximo alcalde o alcaldesa también tendrá que bregarse con la compañía ferroviaria para impedir que el «bypass» de Almodóvar haga perder a Córdoba lanzaderas hacia y desde Sevilla y Málaga, un temor fundado.

Además, será necesario sentarse con Aena para poner en marcha un plan para dotar al Aeropuerto de Córdoba de una auténtica función comercial. Hay buena disposición de Aena, pero será una tarea difícil convencer a las compañías privadas de que es buena opción viajar a Córdoba en avión.

Infraestructuras

Para el próximo mandato queda la dotación de infraestructuras y equipamientos demandados por algunos sectores. Por ejemplo, el plan de mejora de la iluminación para toda la ciudad que demandan vecinos y comerciantes, que han protagonizado sonoras protestas en los últimos meses. También será necesario renovar año tras año el plan Mi Barrio es Córdoba, que ha servido para arreglar vías en las zonas más desfavorecidas de la ciudad, pero con importantes retrasos que llegaron a suponer incluso la pérdida de un millón de euros puestos sobre la mesa por el Gobierno central.

En materia de equipamientos el gobierno local deberá lidiar con el «regalo» envenenado que dejó la anterior corporación del PP: el Centro de Ferias del Parque Joyero, que tras una inversión de 10,9 millones de euros para su transformación en un gran palacio de congresos tiene las obras paradas desde hace meses.

Barrios y fondos europeos

Poco, por no decir nada, se ha hecho en este mandato que ahora termina por dotar a los barrios más desfavorecidos de la ciudad de equipamientos e infraestructuras largamente demandadas. En el Distrito Sur, por ejemplo, quedan pendientes varias actuaciones. A la Normal de Magisterio sólo le queda por ejecutar un 10% de las obras de reforma, que tendrá que licitar el próximo gobierno, pero mucho más complicado será dotar al gigantesco edificio de contenido y personal, para lo que hará falta un plan de usos que se antoja complicado. El Pabellón de la Juventud tendrá que ser demolido para construir una piscina y un gimnasio.

Para las Moreras, las Palmeras y el Barrio Guadalquivir se anunció en este mandato un ambicioso plan de actuaciones con fondos europeos del que no se ha vuelto a saber nada. Son 5,1 millones de euros que deberán gastarse como muy tarde en 2021. En la misma línea -con fondos europeos- están las inversiones en desarrollo sostenible de los fondos Edusi: 15 millones que ya están comprometidos. La siguiente corporación tendrá que preocuparse por cumplir los plazos.

Empleo

Directamente, ningún Ayuntamiento tiene competencias en materia de empleo. Las corporaciones locales deben preocuparse de mantener unas condiciones sociales y económicas que garanticen la creación de puestos de trabajo. Para eso haría falta un Pacto por el Empleo, como llevan en sus programas electorales algunos partidos. Semejante iniciativa requiere del consenso de todos los partidos, una tarea que parece imposible a tenor de las diferentes recetas que presentan los dos bloques antagónicos: PP, Ciudadanos y Vox abogan por una bajada de impuestos y exenciones o bonificaciones fiscales como medida para fomentar el desarrollo económico y empresarial y, por tanto, el empleo; en la izquierda, PSOE, IU y Podemos no quieren ni oír hablar de ello y apuestan por un modelo con un mayor peso del empleo público.

El mandato se cierra con 34.362 parados en la ciudad, un 2% menos que hace un año (35.368). Es un buen dato, pero es el resultado básicamente de la buena marcha de la economía en todo el país, y no fruto de las políticas locales. En manos de la próxima corporación está ponerle remedio a ello.

Cultura

Seguramente sea el área más agradecida, pero también quedan flecos por cerrar. La corporación que salga de las elecciones de hoy deberá presionar y negociar con el Gobierno central para cerrar infraestructuras pendientes, como la Biblioteca del Estado, el nuevo Museo de Bellas Artes o la reforma del antiguo Museo Arqueológico. Tanto PP como PSOE han prometido un nuevo equipamiento cultural en Miraflores.