EDUCACIÓN Educación en Córdoba: colegios que se reinventan e innovan para combatir la baja natalidad La Junta y los responsables de varios centros hablan sobre cómo afrontar los muchos retos del sector

Ante los cambios, necesidad de adaptación. Si hay menos alumnos, se ofrecen mayores servicios y mejor atención a la diversidad. Porque todo ha cambiado: antes la educación se regía por la demanda, y ahora es una oferta de distintos centros que tienen que atraer a los alumnos.

De los retos del sector en este tiempo hablaron en un desayuno informativo algunos de los principales actores del sector educativo en Córdoba. A la cita, convocada por ABC, acudieron la delegada de Educación de la Junta de Andalucía, Inmaculada Troncoso; la directora de la Fundación Diocesana Santos Mártires, María Carbonell; el director del colegio Ahlzahir, Alfonso Giménez; el director del colegio Sansueña, Francisco José Morilla; la directora de Zalima, Aguas Santas López; el director del colegio Cervantes, Francisco Javier Perea, y la directora del colegio Jesús Nazareno, Alicia Mascort.

En el día en que se publicaba el decreto de escolarización se tenía que hablar de la novedad de las nuevas áreas, pero todos coincidieron en que no tenía que afectar demasiado. Así, el director de Sansueña ve nuevas perspectivas en el reparto: «Es importante que haya esta oferta de concertada en una zona tan amplia como se abre, que es la zona del Zoco, con lo cual estamos muy contentos y creemos que es una oportunidad para todas esas familias de tener un acceso a la concertada».

Lo mismo le pasa a la responsable del colegio Jesús Nazareno, ahora en el área Fátima-Levante, y que ya ha visto crecer el interés de las familias que buscan colegio. «Se trata de una oportunidad para nosotros y nos reinventamos por ello cada día ante estas expectativas», dice. En este sentido, recordó el programa de acompañamiento de escolares «Camino al cole» desde un punto de encuentro en la avenida Ollerías, al que llegan los padres, y hasta el propio colegio para favocerer el acceso.

Inmaculada Troncoso, delegada de la Junta: «Cada alumno requiere una atención diferente y hay que cubrir sus necesidades con personal apropiado»

Los protagonistas del desayuno informativo coinciden en otra cosa, y es en la necesidad de integrar a todos los alumnos y de adaptarse a la realidad de cada uno. Lo dice el director del colegio Alhazahir, cuando habla de «incrementar la calidad, incrementar el servicio y pensar siempre en los padres, amoldarse a las necesidades». «Hay algo interesante que es la atención a la diversidad. Cada vez más el tema de la inclusión, de tratar a cada niño individualmente, según sus peculiaridades. La atención individualizada, pero de verdad, de manera inclusiva, teniendo en cuenta que cada niño es diferente al que tiene sentado al lado y no por ello tiene unas necesidades concretas o hay que sacarlo del aula, ni nada de eso».

Coincide en esta atención personalizada la directora de Zalima, que explica cómo llegan alumnos de 16 lugares diferentes y tienen que buscar cómo atenderlos. Para eso es fundamental, apunta, la formación contínua del profesorado, pero también la capacidad para discernir cómo trabajar. Inmaculada Troncoso lo corrobora, y con datos en la mano. En Andalucía son 12.000 los alumnos que tienen necesidades educativas especiales de algún tipo. Es serio: «No van simplemente desde el alumno que se queda un poco atrás. Estamos hablando de alumnos con trastornos graves de conducta, de carácter motórico. Cada uno requiere una atención diferente».

Francisco José Morillas, director de Sansueña: «Los padres preguntan sobre todo por el bilingüismo, por cómo se hace y en qué asignaturas»

Al hablar del estudio propiamente dicho se habla mucho de ciertas competencias que los alumnos tienen que adquirir y que, tradicionalmente, han supuesto un escollo para muchos de ellos. Dos, sobre todas: los idiomas y las matemáticas. El debate da para mucho. Francisco José Morilla, del colegio Sansueña, recuerda que «el bilingüismo era el objetivo era conseguir una mayor destreza en la utilización de varios idiomas», y por eso intentan solucionar esa preocupación: «No podemos consentir que lo que persigue un bien se convierta en un problema».

María Carbonell, Fundación Santos Mártires: «Todo lo que sea pensamiento crítico mejora sus capacidades y les hace cuestionarse el mundo digital»

La delegada advierte la intención real y enfría un poco el entusiasmo: «Muchas veces tenemos el concepto de los centros bilingües va a salir hablando inglés como si viviera en Londres. Es un plus de algo que se va a aprender diferente. La red de centros bilingües crecerá, son 116 los que hay en toda la provincia. La idea es que crezca. El bilingüísmo tiene que ser entendido como un extra que se le da a aquellos alumnos, que a lo mejor no podrían aprender ni cuatro palabras».

Alfonso Giménez, director de Ahlzahir: «Si nos dejamos la piel para formarlos en valores, pero no salen con un B2, ni les sientan en una entrevista de trabajo»

Está claro que es muy importante, y lo reconoce Alfonso Giménez, desde su experiencia en Ahlzahir, que le da un sentido práctico muy acusado. «Si no pones una titulación B1, C2, no te sientas en una entrevista de trabajo. Tenemos que ingeniárnoslas los centros que pertenemos a empresas grandes, a hacer un plan para que nuestros alumnos salgan con un B2. Si nos dejamos la piel por formarnos en valores, con una exigencia brutal, pero no salen de esa manera, es que ni se sientan a la entrevista», resume.

La delegada le da importancia, pero insiste en la competencia lingüística, como clave para afrontar todas las asignaturas, lo primero las matemáticas. Para Inmaculada Troncoso, «la mayoría de los alumnos que no pueden resolver un problema de matemáticas, no han entendido el enunciado. Son incapaces de entender qué se les pide».

Alicia Mascort, colegio Jesús Nazareno: «Para nosotros el nuevo distrito es una oportunidad y trabajamos con ello diariamente»

Es partidaria también de promover algo que se ha convertido en frecuente: las aulas de debate, en lo que coincide con María Carbonell, de Santos Mártires, que cuenta su experiencia, y coincide con Aguas Santas López, de Zalima, que recuerda cómo hubo 96 jóvenes que trabajaron durante más de doce horas un sábado en un campeonato de debate. Y hay otras iniciativas más: «Tenemos excelencia literaria, para fomentar la lectura, porque el alumnado ni siquiera se paraba a entender el enunciado. Nos va muy bien, después de nueve años».

Francisco Javier Perea, colegio Cervantes: «Las familias no piden que sepan investigar, sino sacar un 13 para entrar en Medicina»

El director del colegio Cervantes, a la vista de todo lo que se ha puesto sobre la mesa, se pregunta si todas esas habilidades no deberían estar en otro horario y condiciones que no fueran las actividades extraescolares o las de horario vespertino. «Lo que me parece una pena es que lo que parece esencial esté en extraescolares, esté en un añadido. ¿Entonces qué enseñamos? ¿Cómo cambiaría? Esto crea en el profesorado crea una desazón. Estos vaivenes, la cuestión de la politización de la Educación», se lamenta.

Aguas Santas López, directora de Zalima: «Debemos tener altísima exigencia y altísima cercania. ¿Quién, al sentirse comprendido, no trabaja mejor?»

Porque a los padres se les pueden ofrecer muchas innovaciones educativas, pero a la hora de la verdad dicen que no les interesa que los chicos sepan investigar, sino que «saquen un trece para que puedan entrar en Medicina». Y la insistencia en un pacto sobre la Educación es constante. «Estamos construyendo nuestro país. No se puede tocar tan fácilmente, no se puede cambiar tanto. Hay cambios que aun siendo el 5% son significativos, y tenemos que llegar a acuerdos», dice Francisco José Morilla, del colegio Sansueña.

