Dolors Monserrat llama en Córdoba a sacar adelante el Pacto Andaluz contra la Violencia de Género

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Dolors Monserrat, ha anunciado este mediodía en Córdoba junto al candidato al Parlamento Andaluz, José Antonio Nieto, la necesidad de implantar el gran Pacto Andaluz contra la Violencia de Género. En una reunión con responsables del partido, junto a la senadora Beatriz Jurado, ha querido tener palabras de apoyo a todos las mujeres, hijos y familiares de las víctimas de violencia de género, a la que se refirió como «la mayor desigualdad que puede existir».

Monserrat ha querido lanzar tres mensajes. El primero, dirigido a las víctimas, a las que les aseguró que «no estáis solas, tenéis que saber que hay salida y que no os vamos a abandonar». El segundo, para el maltratador, al que ha querido dejar claro «que no tiene cabida en esta sociedad demócrata». Y por último, la ex ministra de Sanidad ha reiterado que «toda la sociedad en este pacto estamos a vuestro lado».

Por su parte, Nieto como ex secretario de Estado para la Seguridad recordó que fue Monserrat la que impulsó el gran pacto por contra la Violencia de Género y que el PP logró el dinero suficiente para que las CC.AA., ayuntamientos y Gobierno de la Nación pudieran ejecutar los planes para luchar contra la violencia de género. Sin embargo,denuncia que en la Junta de Andalucía no se están acometiendo. Susana Díaz, ha lamentado Monserrat, en tono electoral, «es la única que si siga no llevará a cabo el pacto».

Campaña electoral

La portavoz en el Congreso del PP ha destacado que Andalucía «lo tiene todo, como el territorio, el talento, para ser una de las comunidades líderes en España. Y para ello, bajarán los impuestos». Los populares han prometido sacar a Andalucía del «letargo impuesto por el Gobierno del PSOE» durante 40 años. Por su parte, Nieto ha apostillado que este domingo, a una semana de las elecciones, «es un día especial en la campaña andaluza porque todos tenemos que olvidar nuestras diferencias en la lucha contra la violencia de género, en la protección de la igualdad real y rápida».

En Andalucía, ha matizado Nieto, la desigualdad afecta aún más como la brecha salarial 5 puntos por encima de la media española, además de incurrir otros problemas como la feminización en la precariedad laboral. «Nos hace falta un gobierno que crea en este pacto por la igualdad. Tenemos mucho de propagandismo y pocos hechos contra la desigualdad», ha apostillado el candidato popular a las andaluzas por Córdoba durante el encuentro de hoy con responsables del partido y un nutrido grupo de simpatizantes.